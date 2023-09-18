Новости Игры 18.09.2023 в 13:36

Nexus Mods заблокировал мод Starfield, который удалял гендерные местоимения – «мы за разнообразие и инклюзивность»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как обычно бывает с ролевыми играми Bethesda, Starfield — мечта моддеров. Энтузиасты исправляют ошибки, дорабатываю не самый удобный пользовательский интерфейс, заполняют контентом пустующие пространства и вносят много других изменений в игру.

Однако не все моды признаются полезными и получают поддержку. Кто-то сделал мод, который удалил возможность выбора местоимений из редактора персонажа Starfield, и загрузил его на популярный хостинг модов Nexus Mods. Но затем ресурс удалил этот мод.

Крупнейший в мире сайт модов заявил, что он выступает за разнообразие и инклюзивность, а потому на ресурсе нет места модам, которые ограничивают разнообразие.

«Хостинг этого мода не для нас, и мы, безусловно, имеем право не размещать контент на нашей платформе. Это не «политическое заявление» или «присоединение к той или иной стороне в культурной войне». Мы выступаем за разнообразие и инклюзивность в нашем сообществе, а устранение разнообразия, хотя и привлекательно для многих, не способствует созданию позитивного сообщества моддеров».

Отметим, это не первый случай, когда Nexus Mods запрещает размещение у себя тех или иных модов. Ранее платформа удаляла моды, заменяющие флаги Прайда в Spider-Man Remastered, а также временно запретила политические моды США во время выборов 2020 года.

Источник: pcgamer

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