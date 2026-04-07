Большой день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версия и анимированная короткометражка — и все 7 апреля

София Шадрина

Великий день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версія та анімована короткометражка — і все 7 квітня / Bethesda

7 апреля Starfield появился на PlayStation 5 — и не сам по себе, а в комплекте с самым большим бесплатным обновлением за три года существования игры и новым платным DLC. Bethesda также выпустила анимированную короткометражку «Ab Astris Ad Terram» — пятый эпизод антологии «The Settled Systems», которая служит прямым прологом к событиям дополнения.


Главная критика Starfield с релиза в 2023 году касалась ощущения «коробочного» путешествия — полеты между планетами происходили через меню, без всякой непрерывности. Free Lanes это меняет. Теперь игроки могут включать Cruise Mode и лететь между планетами в пределах одной звездной системы в реальном времени: наблюдать, как планета приближается сквозь стекло кабины, ходить по кораблю, разговаривать с компаньонами и работать на станках во время полета.
Обновление также добавляет новый ресурс X-Tech для прокачки снаряжения и корабельных систем за пределы предыдущих ограничений, новые точки интереса в космосе, новые модификаторы для врагов, сухопутный транспорт, обновленный интерфейс базы и общий контейнер для форпостов. Free Lanes доступен бесплатно для всех владельцев игры на PC, Xbox Series X/S и PS5.

Ab Astris Ad Terram: новая анимированная короткометражка как пролог к DLC

Параллельно Bethesda выпустила Terran Armada — платное дополнение за $9,99, бесплатное для владельцев Premium Edition. Сюжет ставит игроков против армии роботов под командованием ветеранов United Colonies и Freestar Collective, которые стремятся «объединить» Settled Systems силой. В DLC есть новый компаньон Дельта, новый режим Incursions с большими динамическими конфликтами и новые типы оружия.

Анимированная короткометражка «Ab Astris Ad Terram» показывает Terran Armada на пике силы — включая похищение ведущего робототехника. События непосредственно ведут к старту сюжета DLC.


Ранее мы писали, что Starfield наконец-то приходит на PS5 вместе с обновлением Free Lanes, а в нашем обзоре самых интересных игр апреля 2026 года подробно разбирали, чего ждать от этого месяца на всех платформах.

PS5-версия Starfield стартует от $50 за стандартное издание и $70 за Premium, которое включает базовую игру, все DLC и бонусы. Xbox-версия одновременно снизила цену до $44 для стандарта и $61,50 для Premium.

Источник: Bethesda

