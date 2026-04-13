Неиграбельный Starfield на PS5 разозлил фанов: массово требуют возврата средств

София Шадрина

Starfield наконец-то вышла на PS5 после трех лет Xbox-эксклюзивности — и уже в первые выходные после релиза превратилась для части игроков в сплошной кошмар с зависаниями, крашами и испорченными сохранениями Зависает все: и обычная PS5, и Pro. Игроки массово жалуются на то, что Starfield на PS5 регулярно вылетает прямо во время полетов и исследования планет.


Некоторые сообщают о более 20 крашах только за первые дни. Один из игроков на Reddit написал, что уже не может даже загрузиться в игру после переустановки:

«Попробовал все предложенные решения, снес и переустановил игру — теперь она вообще не запускается. Это за гранью».

Другой жалуется, что не может приземлиться ни на одной планете: стоит отойти от корабля — краш.

На PS5 Pro ситуация еще более острая. Digital Foundry зафиксировали пять крашей за короткое время тестирования. Часть игроков обнаружила, что отключение функции PSSR2 в системных настройках снижает количество зависаний, но не устраняет их полностью — и не решает проблем на базовой PS5, где этой функции нет вообще. Отключение автосохранения тоже помогает не всем.

Bethesda молчит. З7 апреля, в день релиза, студия не выпустила ни одного патча и не прокомментировала проблему публично. Тем временем игроки обращаются в PlayStation Store за рефандами — часть уже получила деньги обратно, убедив поддержку в том, что игра в нынешнем состоянии непригодна для нормальной игры. Предыдущий патч первого дня проблему не решил.

Напомним, что Bethesda обещала сделать PS5-версию максимально отшлифованной: игра выходила сразу вместе с масштабным бесплатным обновлением Free Lanesкоторое добавило непрерывные полеты между планетами, и платным DLC Terran Armada. Стандартное издание для PS5 стоит $49,99. В нашем материале о самых интересных играх апреля Starfield выглядела одним из главных релизов месяца… Но имеем то, что имеем.

Репутация под давлением

Starfield и так несла непростой багаж: на Steam игра имеет лишь 56% положительных оценок из более 116 тысяч отзывов. PS5-версия должна была стать вторым шансом охватить новую аудиторию. Зато, по нашим данным, критики уже поставили PS5-версии более низкий балл на Metacritic, чем PC- и Xbox-вариантам. Один из рецензентов написал:

«Шанс был упущен: игра не сильно отличается от версии 2023 года».

Eurogamer еще во время оригинального релиза оценили игру на 3/5, отметив, что ей «не хватает чего-то, что держало бы все вместе». Успеет ли Bethesda реагировать быстро — вопрос открытый. Студия имеет опыт исправления игр после релиза, но терпение сообщества после ожидания в три года гораздо меньше, чем обычно.

Источник: Eurogamer

Housemarque показали 30 минут Saros: выглядит как Returnal, который наконец-то прощает ошибки
Bethesda успокоила поклонников относительно DLSS 5 в Starfield: "Никакого ИИ-слопа"
Тодд Говард о The Elder Scrolls 6: "Представьте, что мы ее не анонсировали — ее не существует"
Bethesda выпускает Starfield на PS5 с самым большим обновлением после релиза — Free Lanes и Terran Armada
Забудьте о подорожании SSD: новый патент Sony поместит игры PS5 и PS6 всего в 100 МБ
Забудьте Skyrim и Fallout 4: Тодд Говард назвал игру, которой "больше всего гордятся" в Bethesda
Тодд Говард: Elder Scrolls 6 вернется к "классике RPG" и будет работать на Creation Engine 3
"Зеленый фильтр" в Fallout 3 появился не по плану: разработчик-дальтоник его не замечал
DLC DOOM: The Dark Ages настолько велико, что "по сути как сиквел", — директор игры
"Мы можем быть благодарны": фанаты GTA 6 высмеяли Bethesda спустя 15 лет ожидания The Elder Scrolls VI
Чем порадует PS5 в апреле 2026 года: 8 интригующих релизов от Starfield до эксклюзива Saros
"Пришел, увидел, потащил": в сети завирусился самый наглый вор PS5
Cyberpunk 2077 обновят для PS5: контент знакомый, а графика лучше
Большой день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версия и анимированная короткометражка — и все 7 апреля
Мужчина сломал 7000 роботов-пылесосов DJI Romo, когда подключил контроллер PS5 к своему
Sony официально повышает цены на PlayStation 5
Инсайдер намекнул на "мертворожденный" проект Fallout: "Эта штука не увидит света дня"
Bethesda закрывает The Elder Scrolls: Blades — и дата полного исчезновения уже известна
Sony запускает сервис аренды PS5: от $13,50 в месяц
Fallout: New Vegas возвращается: юбилейное издание с коллекционными предметами оценили в €160
