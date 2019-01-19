Nikon анонсировала компактную камеру COOLPIX B600 с 60-кратным оптическим увеличением

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Компания Nikon анонсировала выпуск новой компактной цифровой камеры COOLPIX B600, которая обеспечивает 60-кратное оптическое увеличение изображения. В новинке применяется объектив NIKKOR, который покрывает диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 1440 мм (f/3,3-f/6,5). А благодаря функции Dynamic Fine Zoom достигается гибридное 120-кратное увеличение (эквивалентно 2880 мм).

Камера Nikon COOLPIX B600 оснащена 1/2,3-дюймовым 16-мегапиксельным CMOS сенсором, процессором обработки изображений EXPEED и механизмом стабилизации изображения Vibration Reduction. Также сообщается о наличии контрастной системы автоматической фокусировки, 3-дюймового дисплея, выдвижной вспышки, встроенных модулей беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11b/g и Bluetooth 4.1. Устройство позволяет повышать светочувствительность до ISO 6400, вести запись видео в Full HD разрешении в режимах 1080/60i (50i) и 1080/30p. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти форматов SD, SDHC или SDXC. Ёмкости аккумулятора достаточно для того, чтобы сделать 280 кадров. Новинка имеет размеры 121,6×81,5×99,2 мм и массу 500 г.

Информация о цене и сроках начала продаж камеры Nikon COOLPIX B600 пока не сообщается.

Источник: Nikon