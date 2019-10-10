Nikon анонсировала облегчённую беззеркальную камеру Nikon Z50 с APS-C сенсором





Компания Nikon подготовила к выпуску первую камеру формата DX, в которой используется система крепления Z-mount. Новинка получила название Nikon Z50.

Анонсированная модель оснащена 21-мегапиксельным BSI CMOS сенсором формата APS-C (23,5х15,7 мм). Фазовые датчики фокусировки расположены на сенсоре. В устройстве используется процессор обработки изображений Expeed 6. Встроенная система стабилизации, как в случае Z6 и Z7, не предусмотрена. Камера содержит откидной 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,04 млн точек, OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек, выдвижную вспышку и вход для подключения внешнего микрофона.

Nikon Z50 позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от ISO 100 до ISO 51200 (до ISO 204800 в расширенном режиме), регулировать выдержку в диапазоне от 1/4000 секунды до 30 секунду, корректировать экспозицию в диапазоне +/- 5 ступеней экспозиции. Устройство способно вести серийную съёмку фотографий со скоростью 11 кадров в секунду и записывать видео в разрешении 4K с частотой до 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Для хранения отснятого материала может использоваться одна карта памяти SD с поддержкой UHS-II. Батарею камеры можно подзаряжать через порт Micro USB, а сам аккумулятор позволяет сделать до 300 фотографий на одном заряде.

Камера Nikon Z50 поступит в продажу в ноябре по цене $859. Также на рынок поступят комплекты со сменными объективами Nikkor Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR и Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR по цене $999 и $1349, соответственно. Кроме того, эти объективы можно будет купить и отдельно по цене $299 и $349, соответственно.

Источник: dpreview