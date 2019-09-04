Nikon: «D6 станет самой совершенной цифровой зеркальной камерой»





Компания Nikon объявила, что она работает над своей следующей профессиональной флагманской камерой – Nikon D6. При этом производитель обещает создать «самую совершенную на сегодняшний день цифровую зеркальную камеру».

Несмотря на столь громкие заявления и обещания, компания не раскрыла никаких характеристик устройства, но это будет большой скачок впереди после почти четырехлетней камеры Nikon D5. С тех пор технологии для датчиков изображения и процессоров обработки изображения значительно продвинулась, поэтому можно ожидать появления таких функций, как отслеживание глаз, высокоскоростная автофокусировка и высокая скорость съёмки. Помимо этого, Nikon также показала изображение камеры Nikon D6, но не упомянул сроков официальной презентации или ориентировочной цены.

Компания также анонсировала несколько новых объективов. Одной из новинок стал телеобъектив AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E F mount, предназначенный для фотографов, занимающихся съёмкой спортивных событий и дикой природы. Его цена и сроки начала продаж пока не уточняются. Nikon также представила объектив Nikkor Z 24mm f/1.8S для своих беззеркальных камер Z 6 и Z 7. Он поступит в продажу в октябре по цене $1000.

Источник: Engadget