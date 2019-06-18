Nikon выпустит беззеркальный аналог своей флагманской зеркальной камеры D5, который станет конкурентом модели Sony A9





После выпуска своих полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z6 и Z7 компания планировала расширять линейку таких продуктов. А теперь наконец появились сведения о том, в каком именно направлении будет осуществляться такое расширение.

Президент компании Тошикадзу Уматате рассказал, что Nikon выпустит беззеркальный «эквивалент» своей флагманской цифровой зеркальной камеры D5. Он не уточнил технические характеристики такого устройства или примерные сроки его появления на рынке. Однако, учитывая сравнение с Nikon D5, можно предположить что это будет флагманское бескомпромиссное решение с высокой скоростью съёмки и хорошими результатами при использовании в условиях слабой освещённости. Сюда также следует добавить технологический прогресс, достигнутый в отрасли в последние годы, что предполагает наличие улучшенных функций и возможностей.

Новая беззеркальная камера японской компании станет ответом (пусть и немного запоздалым) на выпуск модели Sony A9. Пока что Sony побеждает Nikon и Canon на рынке беззеркальных камер, и выпуск устройства флагманского уровня, как ожидается, может помешать профессиональным фотографам перейти на технику Sony.

Источник: Engadget