Switch 2 все ближе — прототип новой консоли Nintendo дебютировал за закрытыми двербми на Gamescom

В прошлом месяце в немецком Кельне проходила выставка Gamescom. Там Nintendo давала возможность поиграть в Pikmin 4 и Super Mario Kart 8 Deluxe. Однако за кулисами было гораздо интереснее.

Eurogamer сообщает, что на презентациях для разработчиков за закрытыми дверями проходили технические демонстрации консоли Switch 2. Они знакомились со специальной версией игры Zelda: Breath of the Wild и проводили дискуссии о будущем второго поколения гибридной консоли Nintendo.

Nintendo Switch вышла 3 марта 2017 года, поэтому слухи о новом поколении становятся все более частыми. Информация об уже готовом демо-образце позволяет предположить (пофантазировать), что Switch 2 анонсируют где-то в следующем году, с релизом ближе до конца 2024-го.