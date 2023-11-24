Новости Авто 24.11.2023 в 17:04 comment views icon

Nissan анонсировала электрические версии Qashqai, Juke и новое поколение Leaf

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Юрій Орос

Автор новин

Nissan анонсировала электрические версии Qashqai, Juke и новое поколение Leaf

Nissan объявила о большой серии инвестиций и планов по электрификации. В частности, планируется выпуск двух новых кроссоверов (электрических версий Qashqai и Juke) и нового поколения Leaf, которые будут производиться в Великобритании на новом заводе Nissan в Сандерленде.

Эти три электромобиля будут базироваться на концептах Hyper Urban, Hyper Punk и Chill Out. Концепт Nissan Chill Out (на главном фото) станет основой нового Leaf. И похоже, что Nissan превратит свой самый знаменитый электромобиль в кроссовер, как Qashqai и Juke, передает Electrek. Hyper Urban — самый большой из семейства, поэтому на нем будет базироваться Qashqai EV. Hyper Punk – это компактный кроссовер, и является самым естественным аналогом Juke.

Nissan анонсировала электрические версии Qashqai, Juke и новое поколение Leaf
Nissan Hyper Punk

Nissan, похоже, в основном занимается электрификацией, и подтвердил, что планирует иметь 100% электрический портфель для продаж в Европе до 2030 года. Вероятно, компания параллельно планирует продолжать продавать автомобили с ДВС. В настоящее время наиболее конкурентоспособным электромобилем, предлагаемым брендом, является Ariya.

Nissan анонсировала электрические версии Qashqai, Juke и новое поколение Leaf
Nissan Hyper Urban
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