Nissan и ESA создали мобильную астрономическую лабораторию на базе модифицированного пикапа Navara

Компания Nissan представила концепт транспортного средства Navara Dark Sky, которое разработано специально для применения астрономами. Это модернизированная версия пикапа Navara, доработанная с учётом специфических запросов астрономов. Он включает некоторые дополнительные функции и комплектуется прицепом на буксире, в котором разместился мощный телескоп PlaneWave.

Отмечается, что в разработке прицепа принимало участие Европейское космическое агентство (ESA). В нём не только содержится телескоп, он также обладает рядом дополнительных функций для защиты оборудования и помощи исследователям в сборе и передаче собранных данных. Так, в прицепе используется охладительное оборудование, которое помогает поддерживать оптимальные условия для работы телескопа. Также в наличии имеются батарея, поддерживающая работу точки доступа Wi-Fi, портативная рабочая станция и УВЧ передатчик. Кроме того, сам пикап излучает красный свет, чтобы снизить уровень светового загрязнения. А технология помощи водителю ProPilot позволяет подобрать оптимальное место для парковки прицепа и телескопа.

Nissan и ESA использовали миссию Gaia в качестве примера применения концепта Navara Dark Sky. Исследователи при помощи спутника Gaia наносят на карту звёзды нашей галактики, и учёным часто приходится делать наблюдения с Земли. Но эти наблюдения нужно делать в очень темных и отдаленных местах, к которым нелегко добраться, особенно с мощным телескопом на буксире. Но Nissan Navara Dark Sky как раз позволяет справиться с этой проблемой и безопасно транспортировать по бездорожью необходимое оборудование в труднодоступные регионы.

Источник: Engadget