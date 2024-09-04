Nitro Blaze 7 от Acer: карманная игровая консоль с AMD Ryzen 7, Radeon 780M и Windows 11

Acer подготовила к выпуску портативную игровую консоль Nitro Blaze 7 (GN771). Эта новинка по своим характеристикам не уступает игровым ноутбукам и способна запускать требовательные игры.

Игровая консоль Acer Nitro Blaze 7 оснащена 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840HS (16 потоков, 24 МБ кэш-памяти, частота до 5,1 ГГц) с GPU AMD Radeon 780M (архитектура RDNA 3, 12 блоков, частота до 2,7 ГГц). Чип обеспечивает производительность ИИ 39 TOPS. Конфигурацию дополняет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Блок Ryzen AI оптимизирует производительность и скорость реагирования в широком диапазоне игр и приложений, что позволяет иметь качественные визуальные эффекты при запуске игр AAA. Программа Acer Game Space поддерживает добавление игр с нескольких платформ.

Игровой контент выводится на 7-дюймовом IPS дисплее с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Экран обеспечивает максимальную яркость изображения 500 нит, время отклика 7 мс и поддержку AMD FreeSync Premium. Он охватывает 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей сенсорной — он способен распознавать до 10 одновременных прикосновений. Вокруг экрана расположились органы управления игровым процессом: кнопки A B X Y, D-Pad, бамперы, стики и тому подобное.

Acer Nitro Blaze 7 представляет собой полноценный портативный компьютер, работающий под управлением ОС Windows 11. В корпусе устройства нашлось место для аккумулятора емкостью 50,04 Втч, модулей связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, нескольких кнопок. Кнопка Power имеет сканер отпечатков пальцев. Консоль имеет два порта USB4 (Type-C 40 Гбит/с), слот для карт Micro SD, стерео динамики, 2 микрофона, разъем 3,5 мм для наушников. Устройство имеет размеры 25,6×11,35×2,25 см и вес 670 г. Для подзарядки используется блок питания Type-C мощностью 65 Вт.

Точные характеристики Acer Nitro Blaze 7, цены и доступность зависят от региона. Цена для Украины будет объявлена отдельно.

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