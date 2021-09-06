NitroPhone 1 — это Pixel 4a с операционной системой GrapheneOS по удвоенной цене





Pixel 4a, как и другие новые модели смартфонов от Google, является защищенным устройством, благодаря наличию специального чипа Titan M. Однако, компания NitroKey, которая занимается продажей USB-ключей безопасности, а также портативных и настольных компьютеров с повышенной степенью защиты, анонсировала особую версию Pixel 4a, которую назвали NitroPhone 1.

Фактически, NitroKey берет обычные Pixel 4a и устанавливает на них свою версию операционной системы. Вместо Android 11 с Pixel Launcher и набором стандартных приложений, пользователь получает устройство, работающее под управлением GrapheneOS. Это форк Android, который лишен всех приложений Google и сфокусирован на предоставлении дополнительных функций безопасности. К ним относятся шифрование PIN-кода, «автоматический аварийный выключатель», который выключает смартфон после определенного периода бездействия, и «защиту от отслеживания», которая блокирует доступ приложений к вашему IMEI, MAC-адресу и другим данным.

NitroKey также отмечает, что их система включает ряд дополнительных инструментов и особенностей. Приложения Google могут быть установлены на NitroPhone 1, но они устанавливаются в изолированной программной среде (песочнице), чтобы ограничивать отслеживание и сохранить высокий уровень безопасности. Еще одна опция для клиентов — они могут потребовать, чтобы из NitroPhone 1 был полностью изъят микрофон перед отправкой устройства владельцу.

За все манипуляции, которые производит NitroKey, приходится заплатить сумму, которая два раза превышает цену Pixel 4a. Его обычная стоимость составляет $349, а вот за NitroPhone 1 придется выложить 630 евро (~$750). Кстати, если вы уже являетесь владельцем Pixel 4a, можете самостоятельно установить GrapheneOS (прошивка также доступна для Pixel 3 / 3XL / 3a / 3a XL / 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G) / 5).

Источник: 9to5google