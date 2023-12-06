Программа Replicator: Пентагон планирует создать армию дешевых дронов, чтобы противостоять доминированию Китая на рынке БПЛА

Война в Украине показала ценность групп недорогих беспилотников в современных боевых действиях. Теперь Пентагон планирует создать армию из тысяч маленьких и дешевых дронов в надежде стимулировать производство БПЛА в США и сократить доминирование Китая на этом рынке.

Американские производители дронов надеются, что программа Пентагона Replicator даст импульс производству в США. Эксперты в сфере обороны говорят, что Вашингтону необходимо построить независимую цепочку поставок дронов, которая не будет проходить через Китай. Это связано с небольшим, но реальным риском будущей войны между двумя странами.

Директор отдела оборонных инноваций Пентагона Дуг Бек заявил, что на примере войны в Украине ведомство смогло получить «огромное количество информации» о том, как мобилизовать промышленность, чтобы удовлетворить потребности современной войны. Он добавил, что растущий вызов со стороны Китая является стимулом для реализации программы.

Пентагон намерен произвести «тысячи» дронов в рамках программы Replicator уже к концу следующего года. Однако Пол Шарр, исполнительный вице-президент Центра новой американской безопасности, который ранее работал в Министерстве обороны, назвал такие сроки «сложными», учитывая длительный процесс согласования оборонных бюджетов.

Название Replicator призвано отразить стремление «воспроизвести» процесс в других отраслях. Дроны являются лишь первой целью программы ─ Replicator One. Но в дальнейшем планируется также заняться производством других технологий, чтобы снизить зависимость от Китая.

Сейчас Китай доминирует на мировом рынке потребительских дронов, а на компанию DJI приходится около 70% рынка. Официальные лица США говорят о необходимости развивать альтернативные источники поставок. В случае возможной войны на острове Тайвань американским военным нужно будет использовать дроны, которые производятся не в Китае.

Украинский опыт

Ранее американские военные полагались на небольшое количество новейших дронов, таких как Global Hawk стоимостью $220 млн. Но война в Украине показала полезность большого количества недорогих дронов, которые можно отправлять на миссии, из которых они вряд ли вернутся.

ВСУ часто используют небольшие дешевые коммерческие дроны стоимостью около $2 тыс. Они используются как для разведки, так и для сброса боеприпасов на позиции врага. Эти недорогие дроны помогли нанести российской военной технике ущерб на миллионы долларов. Но они также восприимчивы к российским системам РЭБ.

Курс Python basic. Після курсу ви зможете впевнено працювати з чатботами, скриптами, вбудованими системами, веб- та мобільними застосунками, а також навіть ігровими програмами. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В связи с этим назрела необходимость «переосмысления того, какой должна быть парадигма соотношения цена-качество для дронов». Теперь американские военные эксперты все чаще отдают предпочтение стратегии создания больших парков дешевых автономных дронов, которые могут дополнить пилотируемые самолеты.

Развитие программы Replicator во многом будет зависеть от финансирования. Палата представителей предложила создать новый фонд для Отдела оборонных инноваций Пентагона в размере $1 млрд в рамках ассигнований на оборону на 2024 год, но Сенат с этим не согласился. Если средства не будут выделены, Отделу придется полагаться на перераспределение ресурсов из других программ оборонного бюджета.

Источник: washingtonpost