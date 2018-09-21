Носимая клавиатура-кастет Tap Systems работает в виртуальной среде Microsoft (видео)

На сегодняшний день опыт использования технологии виртуальной реальности в основном сосредоточен в сфере игр и развлечений, любая другая деятельность, связанная с рабочим процессом (набор текста, отправка электронной почты и так далее) фактически не представлялась возможной из-за неуклюжих виртуальных манипуляторов и медленного отклика. Теперь ситуация может измениться, поскольку компания Tap Systems заявила о том, что её клавиатура может использоваться в Windows Mixed Reality.

В опубликованном компанией видеоролике демонстрируется управление приложениями в ОС Windows, переключение между задачами, а также процесс набора текста с помощью виртуальной клавиатуры Tap Systems на примере текстового редактора, почтового клиента и мессенджера WhatsApp.

Кроме того, при необходимости можно моментально переключаться между клавиатурой и мышью. Судя по видео, управление инстинктивное и достаточно удобное, что делает предпосылки для интеграции подобной технологии в VR-общение в будущем.

Tap Systems работает над своим устройством уже довольно давно. В 2016 году была представлена первая версия VR-клавиатуры под названием Tap Strap. Она выполнена в виде кастета, надевается на пальцы руки и за счёт встроенных датчиков преобразует движения пальцев в символы. Подключив её к Bluetooth-устройству, можно набирать текст на любой поверхности. В феврале этого года компания представила улучшенную, более гибкую версию клавиатуры Tap, состоящую из пяти отдельных колец, соединённых шнурком.

Нынешняя версия устройства также совместима с Oculus Rift и HTC Live. Клавиатуру можно приобрести на официальном сайте Tap Systems за $180.

Источник: Engadget