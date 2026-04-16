Sony запатентовала "плюшевый" геймпад для PlayStation: можно мять и крутить, как заблагорассудится

София Шадрина

Sony запатентувала незвичайний геймпад з гнучкими вузлами для PlayStation / Reddit

В США опубликовали патент Sony на геймпад с гибкими узлами, который позволяет сжимать, крутить, тянуть и складывать устройство в любую форму.


Конструкция состоит из сетки взаимосвязанных узлов-кнопок, соединенных гибкими шарнирами. Благодаря этому геймпад получает почти тканевый диапазон движений — он гнется и меняет форму в зависимости от манипуляций игрока. Ничего даже близко подобного на рынке сейчас не существует: ни у PlayStation, ни у конкурентов.

Патент в США опубликован 26 марта 2026 года, хотя сама заявка подавалась еще в сентябре 2022-го. Game Rant впервые обнаружил аналогичный патент в Евросоюзе еще в июле 2025 года, так что американская публикация просто является параллельной регистрацией той же разработки.

Гибкость узлов открывает принципиально новые механики: сжимая геймпад, можно имитировать сдавливание предмета в игре, тянув — открытие двери, скручивая — вращение механизма. Устройство также вписывается в более широкую линейку Sony по доступности — рядом с контроллером Access для игроков с инвалидностью он мог бы стать еще одним нестандартным вариантом управления.

Patentscope
Patentscope

 

Patentscope
Patentscope

Sony активно патентует нетрадиционные решения для геймпадов. Недавно компания зарегистрировала контроллер с тачскрином, где кнопки и D-pad можно увеличивать и переставлять, а ранее — технологию, способную сделать каждый звук в игре неповторимым с помощью ИИ.

Вряд ли разработка выйдет в продажу в ближайшем будущем. Главный вопрос к конструкции — долговечность: каждое соединение узла с шарниром потенциально может сломаться, а ремонт такого устройства будет стоить недешево. Sony годами регистрирует патенты на технологии, которые так и не выходят в серийное производство. Задержка между подачей в 2022 и публикацией в США в 2026 году не означает, что компания вернулась к проекту — это может быть просто очередь патентных ведомств.


SONY запускает The Playerbase — фаны PS попадут в игры через сканирование тела: начали с Gran Turismo 7

Источник: GameRant

Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
Ветеран Windows Дэйв Пламмер развенчал ключевой миф об ИИ на ПК 47-летней давности
Sony и Honda закрыли электромобиль Afeela еще до старта
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Новый душ Kohler экономит потребление воды до 80%: грязную очищает и использует повторно
В Корее создали OLED-шляпу, которая "подавляет" выпадение волос на 92%
Приоритет на преемственность: Sony готовит PS6 с полной поддержкой библиотек PS4 и PS5.
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Новые китайские Li-ion-батареи удвоят запас хода электрокаров и будут работать даже при - 70°C
Инженеры TSMC похитили секрет 2-нм техпроцесса с помощью камеры на смартфоне
Китай успешно испытал беспилотный самолет с водородным двигателем
В Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Как на самом деле работает DLSS 5? Ютубер опубликовал ответы NVIDIA
DLSS 5 посеяла панику среди разработчиков Resident Evil Requiem
Housemarque показали 30 минут Saros: выглядит как Returnal, который наконец-то прощает ошибки
Охота начинается снова: Sony анонсировала анимационный фильм Bloodborne с рейтингом R
Дешевый спин-офф God of War неожиданно "выстрелил" в США — изменит ли Sony подход к играм?
Sony возвращает PlayStation TV: телевизионную консоль родом из 2013 года
Sony запускает сервис аренды PS5: от $13,50 в месяц
