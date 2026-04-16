Sony запатентовала "плюшевый" геймпад для PlayStation: можно мять и крутить, как заблагорассудится

Конструкция состоит из сетки взаимосвязанных узлов-кнопок, соединенных гибкими шарнирами. Благодаря этому геймпад получает почти тканевый диапазон движений — он гнется и меняет форму в зависимости от манипуляций игрока. Ничего даже близко подобного на рынке сейчас не существует: ни у PlayStation, ни у конкурентов.

Патент в США опубликован 26 марта 2026 года, хотя сама заявка подавалась еще в сентябре 2022-го. Game Rant впервые обнаружил аналогичный патент в Евросоюзе еще в июле 2025 года, так что американская публикация просто является параллельной регистрацией той же разработки.

Гибкость узлов открывает принципиально новые механики: сжимая геймпад, можно имитировать сдавливание предмета в игре, тянув — открытие двери, скручивая — вращение механизма. Устройство также вписывается в более широкую линейку Sony по доступности — рядом с контроллером Access для игроков с инвалидностью он мог бы стать еще одним нестандартным вариантом управления.