«Нова пошта» и «Ашан» объявили о сотрудничестве, теперь продукты из онлайн-магазина можно заказать в отделение НП, в почтоматы или по адресу
Компания «Нова пошта» заявила о расширении услуги доставки продуктов питания, объявив о сотрудничестве с международной торговой сетью «Ашан». Расширенный ассортимент продовольственных товаров теперь доступен в собственном интернет-магазине компании auchan.ua, а его доставку обеспечат курьеры «Новой пошты».
Специально к старту совместного проекта «Ашан» существенно расширил выбор товаров, которые доступны для заказа онлайн. В частности, новыми позициями пополнилась бакалейная группа — здесь можно приобрести продукты длительного хранения: крупы, каши, муку, макароны, сахар и тому подобное. Они доступны для доставки «Новой почтой» в отделение, по адресу и в почтоматы. География охвата — вся Украина.
«Мы рады иметь среди наших партнеров по доставке продуктов такую мощную и известную торговую сеть, как «АШАН», — отметил Александр Бульба, СЕО «Новой почты».
У них — большой выбор продуктов по конкурентным ценам и оперативная обработка заказов, у нас — развитая инфраструктура и широкие возможности доставки. Уверен, что благодаря коллаборации двух сильных игроков мы обеспечим украинцев всем необходимым для полноценного питания в условиях карантина».
В компании «Ашан» отмечают, что решение присоединиться к инициативам «Новой почты» было логичным шагом.
«Это далеко не первый наш совместный проект: мы давно сотрудничаем в рамках фулфилмента, доставки, выхода на маркетплейсы, начиная с Rozetka, магазина-склада и тому подобное.
Сейчас объединяем наши возможности, чтобы как можно больше людей, кто не имеет возможности совершать покупки в физических магазинах, смогли ощутить преимущества бесконтактной покупки продуктов через наш сайт. Это не просто новый тренд, а необходимость ради безопасности», — прокомментировал директор по диджитализации «Ашан» Евгений Тришин.
Напомним, что ранее аналогичный проект по доставке продуктовых наборов был запущен компаниями Rozetka, АТБ и Нова Пошта.
Источник: Нова Пошта