Rozetka, АТБ и Нова Пошта масштабировали услугу курьерской доставки продуктовых наборов на всю Украину

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





20 марта 2020 года Rozetka, АТБ и Нова Пошта совместно запустили в Днепропетровской области пилотный проект по курьерской доставке продуктовых наборов на дом. С сегодняшнего дня, 8 апреля 2020 года, компании расширили действие услуги на всю Украину.

За 2 недели действия услуги было доставлен около 300 наборов. Наибольшее количество наборов была доставлена ​​по городу Днепр, около 100 наборов были доставлены по области. На старте проекта клиентам предлагались три продуктовых набора: минимальный, средний и большой. Наибольшей популярностью пользовался средний набор. Поэтому его было решено оставить и в дальнейшем, а два других набора были заменены на продуктовый и непродуктовый

Таким образом клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 143, 402 и 551 грн. Стоимость доставки составляет 55-75 грн. Продукты будут доставляться «день в день» в тех населенных пунктах, где есть магазины «АТБ». В другие населенные пункты доставка будет осуществляться на следующий день после забора продуктовых наборов курьерами «Новой почты».

Алгоритм использования услуги следующий:

Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka;

Заказ формируется в магазинах сети АТБ;

«Нова пошта» осуществляет курьерскую доставку.

«Сейчас, когда карантинные мероприятия в стране становятся все более жесткими, украинцам важно иметь возможность покупать продукты питания, не выходя из дома. «Новая почта» усилила команду своих курьеров, чтобы доставлять самое необходимое быстро. Поэтому призываю всех оставаться дома — мы все вам доставим», — комментирует Александр Бульба, СЕО «Новой почты».

«В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина корпорация «АТБ» осуществляет свою деятельность в усиленном режиме во всех регионах Украины. Масштабы компании, многолетний опыт работы, высокая квалификация и ответственность всех работников предприятий группы «АТБ» дают основания заверить потребителей и партнеров в стабильной, слаженной и эффективной работе, направленной на обеспечение населения Украины качественными продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам» , — комментирует председатель совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

«Совместный проект Rozetka, АТБ и «Новой почты» успешно прошел тестовый период. Адресная доставка продуктовых наборов оказалась даже более востребованной, чем мы ожидали. Именно поэтому было принято решение масштабировать инициативу на всю Украину. За последние две недели мы получили сотни сообщений от клиентов с пожеланиями о составе наборов. Обработав их, мы создали несколько хороших вариантов, ведь сейчас особенно важно обеспечить ежедневные потребности украинцев», — комментирует соучредитель ROZETKA Владислав Чечеткин.

Напомним, что вчера сервис курьерской доставки Raketa объявил, что начинает доставлять продукты и хозтовары из супермаркетов сети Ашан.

В свою очередь сеть супермаркетов «Сильпо» запустила собственный интернет-магазин по адресу shop.silpo.ua, в котором можно собрать собственный набор продуктов и забрать его в удобное время на кассе ближайшего магазина.

Источник: Rozetka