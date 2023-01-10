Нова пошта открыла в Варшаве первое грузовое отделение Nova Post — для отправлений весом до 1000 кг

«Нова пошта» сообщила об открытии в Варшаве первого грузового отделения Nova Post, которое принимает отправку до 1000 кг. Это значит, что украинцы в Польше при необходимости отправлять и получать из Украины массивные отправления до 1000 кг, а не только компактные посылки и документы.

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Это могут быть как большие чемоданы с личными вещами, так и крупногабаритную технику в фабричной упаковке, такие как новые генераторы, аккумуляторы, зарядные станции, освобожденные от пошлины и налога на растаможку. Доставка как всегда возможна в любое грузовое отделение «Новой пошти» в Украине или в адрес получателя.

Грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta,

94, 01-102, Warszawa. Срок доставки грузов такой, как и для посылок — от 5 дней. Тарифы на доставку в Польшу и разрешенные вещи для пересылки за границу можно просмотреть по ссылке.

В 2022 году «Нова пошта» за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному — в Жешуве и Лодзи. Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше можно узнать по этой ссылке. Ранее лидер экспресс-доставки в Украину также планировал открыть отделение в Германии и Чехии.