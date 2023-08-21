Новости Новости 21.08.2023 в 11:32

«Нова пошта» планирует выйти на рынок Словакии в октябре

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Нова пошта» продолжает активно расширять географию предоставления своих услуг. После Чехии, Румынии и Германии, где компания начала работу летом, теперь она планирует выйти на рынок Словакии.

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Согласно плану, первое отделение Nova Post в этой стране должно заработать в октябре. Оно появится в Братиславе и будет предоставлять услуги с понедельника по субботу. Благодаря этому украинцы смогут отправлять родным в Словакию и получать от них документы и посылки весом до 100 кг. Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

«Нова пошта» в дальнейшем поделится дополнительной информацией об открытии своего отделения в Словакии.

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