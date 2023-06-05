Nova Post почала працювати в Чехії – перше відділення у Празі приймає вантажі вагою до 1000 кг

Компанія «Нова пошта» повідомила про вихід на ринок ще однієї європейської країни. Четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, стала Чехія. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

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Перше відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29. З його допомогою українці в Чехії зможуть відправляти речі в Україну та швидко отримувати посилки від рідних. Відділення щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.

Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставлення — від 5 робочих днів.

Вартість доставлення з України в Чехію:

документи – 250 грн

посилки до 2 кг – 400 грн

посилки до 10 кг – 600 грн

посилки до 30 кг – 1200 грн

вантажі від 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг ваги.

Більше інформації про тарифи можна знайти за посиланням.

«Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон», — прокоментував відкриття Вячеслав Климов, співвласник групи компаній «Нова пошта».