Nova Post почала працювати в Чехії – перше відділення у Празі приймає вантажі вагою до 1000 кг

Компанія «Нова пошта» повідомила про вихід на ринок ще однієї європейської країни. Четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, стала Чехія. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.
Перше відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29. З його допомогою українці в Чехії зможуть відправляти речі в Україну та швидко отримувати посилки від рідних. Відділення щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.
Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставлення — від 5 робочих днів.
Вартість доставлення з України в Чехію:
- документи – 250 грн
- посилки до 2 кг – 400 грн
- посилки до 10 кг – 600 грн
- посилки до 30 кг – 1200 грн
- вантажі від 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг ваги.
Більше інформації про тарифи можна знайти за посиланням.
«Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон», — прокоментував відкриття Вячеслав Климов, співвласник групи компаній «Нова пошта».
- «Нова пошта» почала розвивати мережу в ЄС минулого року — на початку жовтня запрацювало перше відділення у Варшаві. Загалом у 2022 році «Нова пошта» за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі. Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням.
- В березні «Нова пошта» вийшла на ринок Литви.