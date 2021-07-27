«Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини

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Компанія «Нова пошта» повідомила про запуск послуги доставки товарів з Туреччини до України. Тепер українці мають можливість замовляти покупки напряму в турецьких онлайн-магазинах через платформу NP Shopping.

Для турецьких товарів «Нова пошта Глобал» розробила спеціальний тариф. Відтепер вартість доставки зменшуватиметься відповідно до ваги відправлення. Аби розрахувати кінцеву вартість доставки, можна скористатися спеціальним калькулятором на сайті NP Shopping. Терміни доставки замовлень з Туреччини – від 8 робочих днів.

Як купувати товари в турецьких онлайн-магазинах через платформу NP Shopping:

Зареєструватися на платформі NP Shopping. В особистому кабінеті можна знайти свою адресу для шопінгу в Туреччині та інших країнах. Обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн і вказати цю адресу як адресу доставки. Після цього в особистому кабінеті NP Shopping треба зареєструвати трекінг-номер, отриманий від інтернет-магазину, і обрати будь-яке відділення «Нової пошти» або поштомат в Україні, де було б зручно забрати посилку. Також є можливість обрати адресну доставку кур’єром.

Каталог інтернет-магазинів, детальна інструкція про оформлення замовлення та інша інформація про сервіс доступні на сайті перевізника.