«Нова пошта» предлагает 25% скидку на доставку благотворительных грузов в рамках инициативы Humanitarian Nova Poshta

«Нова пошта» решила мотивировать украинский бизнес развивать направление гуманитарной помощи и дает 25% скидки на доставку для любых коммерческих организаций, которые решили открыть направление гуманитарной помощи.

Компания отметила, что эта инициатива очень важна во время войны, когда миллионы украинцев по всей стране нуждаются в продуктах питания, одежде и бытовых вещах.

Чтобы стать партнером и получить скидку, необходимо заключить соответствующую сделку. Перевозки по программе могут осуществляться как по территории Украины, так и из любой точки из-за границы.

Помимо перевозки «Нова пошта» может предложить партнерам специальные условия на дополнительные логистические услуги «под ключ»:

забор заказа отправителя;

доставку груза к границе;

транспортировка груза через границу;

комплектацию продуктовых наборов по запросу организации на производственных мощностях Новой пошты;

доставку в любой населенный пункт Украины, где работает Нова пошта;

подготовку комплексного отчета по результатам доставки.

Проект Humanitarian Nova Poshta был и остается для Новой почты социальным и неприбыльным. Все средства, полученные за доставку гуманитарных грузов от коммерческих организаций, идут на ежедневные расходы на топливо, на содержание автопарка, а остаток дохода направляется на расширение возможностей бесплатной доставки грузов для армии, ТРО, переселенцев.

В рамках Гуманитарной почты за 7 лет Новая почта бесплатно доставила 241 тыс. посылок или 19 тыс. тонн помощи – это вес 380 танков.

За время полномасштабной войны уже доставлено 7000 тонн гуманитарной помощи из Польши, Франции, Великобритании, Германии, Румынии, Турции и других стран. Это 484 рейса грузовиков Новой пошты из Европы и 142 авиарейса из США.