Нова пошта сменила название на NOVA — «уже гораздо больше, чем почта»

«Нова Пошта» меняет название для того, чтобы подчеркнуть — за 20 лет на рынке Украины она стала «уже гораздо больше, чем почта». Пока не ясно, как этот ребрендинг повлияет на логотип компании и общий визуальный стиль бренда, кроме уже очевидного изменения названия.

Почему «Нова Пошта» решила изменить название

«Нова Пошта» работает на рынке Украины с 2001 года и за это время стала настоящим лавмарком продукт, услуга или организация, к которым испытываешь «несомненное доверие», одного из самых ценных украинских брендов во многих аспектах. Все эти годы «Нова Пошта» развивалась, создавая новые компании и продукты. Одна из самых известных дочерних компаний «Нова Пошта» – финтех NovaPay, недавно открывающая счета для клиентов. Также в структуру входят IT-подразделение Nova Digital, которое отвечает, среди прочего, за киберзащиту бизнеса, Nova Global, доставляющую грузы с разных континентов. В то же время, «Нова Пошта», кроме привычной доставки, продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе.

Мы уже гораздо больше, чем почта. Поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров. NOVA

Совладелец группы NOVA Вячеслав Климов подчеркнул, что все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth”. По его словам, основная цель группы NOVA – обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Пока это посылки, деньги и технологии, но останавливаться на достигнутом в NOVA не планируют и уже готовятся к запуску новых сервисов.

Входящая в группу компаний NOVA

Сейчас в структуру NOVA входят следующие отдельные компании:

«Нова Пошта» в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe – компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов. Она обеспечивает скорую и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной. Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии. Она имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых 83 – собственные отделения.

NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. В конце 2023 года компания выпустила приложение для открытия клиентами расчетных счетов.

Nova Global – компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами. Из Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров Новой почтой. Для украинского среднего и малого бизнеса услуги компании – это возможность выходить на новые рынки и развивать экспорт своих товаров в другие части мира.

Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. Вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.

IT-компания Nova Digital – это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности. Nova Digital создает и обслуживает программные продукты, обрабатывающие 30 000 операций в секунду. Созданные ею решения протестированы на 32 миллионах частных и бизнес-пользователей Новой почты.

«Нова Пошта» в 2023 году открыла 4850 отделений и почтоматов, а также доставила рекордное количество отправлений – более 400 млн. штук (на 10% больше, чем в рекордном довоенном 2021 году). 18 декабря компания доставила более 2,01 млн отправлений, обновив предыдущий рекорд в 1,96 млн отправлений в сутки, установленный 30 декабря 2022 года.