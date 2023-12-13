NovaPay запускає власний мобільний платіжний застосунок та платіжну картку

NovaPay презентує власний мобільний застосунок, за допомогою якого українці зможуть відкрити платіжний рахунок, оформити віртуальну картку та одразу почати нею користуватись. Це стало можливим завдяки розширеній ліцензії НБУ. Зазначається, що наразі NovaPay – єдина українська фінтех-компанія, яка її отримала.

У застосунку NovaPay можна вигідно оплачувати послуги «Нової пошти» ─ клієнти отримають 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплату. Водночас у застосунку доступні усі звичні операції з грошима та швидка реєстрація.

У мобільному застосунку наразі доступні:

перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;

оформлення Посилки в кредит та сплата за неї;

усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;

отримання на картку післяплати за посилки;

відправка переказу з картки до відділення «Нової пошти»;

випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Наразі відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн – безкоштовні.

Почати користуватись мобільним застосунком NovaPay можна після реєстрації за допомогою «Дії». Скоро клієнти зможуть зареєструватись і у відділеннях «Нової пошти». Також через додаток можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі «Нової пошти» із безкоштовною доставкою.

Наразі доступні внутрішньодержавні платежі і перекази, карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на закордонних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Лімітована бета-версія застосунку NovaPay доступна для завантаження у Google Play.