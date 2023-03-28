«Нова пошта» запускает бесплатный возврат документов и товаров до 30 кг, которые не подошли (да, есть определенные условия)

Похоже, «Нова пошта» капитально взялась за онлайн-покупки — вдобавок к обновленному «Сейф-сервису» для предотвращения мошенничества с авансами и защите продавцов компания запустила еще один с говорящим названием («Легкий возврат»).
Условия
Новая услуга обеспечивает бесплатный возврат документов или товаров (до 30 кг) из заказа продавцу в течение 14 дней после получения посылки. Есть несколько условий, которые следует учитывать: услуга не распространяется на грузовые отправления — для них действуют обычные тарифы. Кроме того, перед отправкой посылки покупателю обязательно нужно связаться с продавцом и согласовать все, а именно: договориться о возврате товара и средств. Именно доставка бесплатна, однако за вызов курьера (если это понадобится) придется доплатить.
Сервис «Легкий возврат» может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги «Переадресация», «Возвращение» или продавец заблокировал такую возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству, например лекарства, белье и т.д.
Как воспользоваться
Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете на сайте «Новой почты». Компания создала пошаговую инструкцию, чтобы максимально облегчить доступ и использование нового сервиса – она доступна как текстом, так и картинкой (приводим ниже).
Чтобы воспользоваться услугой «Легкий возврат», необходимо выполнить следующие действия:
- войти в раздел «Мои отправки» и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;
- в строке «Управлять посылкой» выбрать сервис «Легкий возврат»;
- указать причину возврата товара из предложенного перечня;
- с апакировать отправку и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером;
- После создания экспресс-накладной на возврат создан больше нельзя изменить адрес возврата и имя получателя.
Подробные условия услуги «Легкий возврат» можно узнать на сайте компании.