Новости Украина 28.03.2023 в 15:42

«Нова пошта» запускает бесплатный возврат документов и товаров до 30 кг, которые не подошли (да, есть определенные условия)

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Похоже, «Нова пошта» капитально взялась за онлайн-покупки — вдобавок к обновленному «Сейф-сервису» для предотвращения мошенничества с авансами и защите продавцов компания запустила еще один с говорящим названием («Легкий возврат»).

Условия

Новая услуга обеспечивает бесплатный возврат документов или товаров (до 30 кг) из заказа продавцу в течение 14 дней после получения посылки. Есть несколько условий, которые следует учитывать: услуга не распространяется на грузовые отправления — для них действуют обычные тарифы. Кроме того, перед отправкой посылки покупателю обязательно нужно связаться с продавцом и согласовать все, а именно: договориться о возврате товара и средств. Именно доставка бесплатна, однако за вызов курьера (если это понадобится) придется доплатить.

«Нова пошта» запускает бесплатный возврат документов и товаров до 30 кг, которые не подошли (да, есть определенные условия)
Описание услуги «Легкий возврат». Скриншот с сайта Новой почты

Сервис «Легкий возврат» может быть недоступен, если по посылке были заказаны услуги «Переадресация», «Возвращение» или продавец заблокировал такую ​​возможность. Некоторые товары не подлежат возврату согласно законодательству,  например лекарства, белье и т.д.

Как воспользоваться

Сервис «Легкий возврат» доступен только в мобильном приложении и онлайн-кабинете на сайте «Новой почты». Компания создала пошаговую инструкцию, чтобы максимально облегчить доступ и использование нового сервиса – она доступна как текстом, так и картинкой (приводим ниже).

Чтобы воспользоваться услугой «Легкий возврат», необходимо выполнить следующие действия:

  • войти в раздел «Мои отправки» и выбрать полученную посылку с товаром, который необходимо вернуть;
  • в строке «Управлять посылкой» выбрать сервис «Легкий возврат»;
  • указать причину возврата товара из предложенного перечня;
  • с апакировать отправку и отправьте товар на указанный адрес получателя из отделения, почтомата или курьером;
  • После создания экспресс-накладной на возврат создан больше нельзя изменить адрес возврата и имя получателя.
«Нова пошта» запускает бесплатный возврат документов и товаров до 30 кг, которые не подошли (да, есть определенные условия)
Как работает услуга «Легкий возврат». Скриншот с сайта Новой почты

Подробные условия услуги «Легкий возврат» можно узнать на сайте компании.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить