«Нова пошта» знизила тариф на доставку в поштомати до 35 грн (акційний тариф діятиме до Нового року)

Нова пошта повідомила про зниження тарифа на доставку в поштомати, акція на цю послугу діятиме у період з 19 жовтня по 31 грудня. Отже, компанія встановила єдиний тариф на доставку у поштомат – 35 гривень.

Він діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України. Крім того, протягом дії акційного тарифу, комісія за додаткові послуги «Грошовий переказ» та «Контроль оплати» стягуватися не буде.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

Обрати доставку у поштомат при замовленні товару в інтернет-магазині Оплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти або на сайті компанії в розділі Трекінг. Коли замовлення буде завантажене у поштомат – клієнт отримає про це повідомлення. Біля поштомату треба зайти у мобільний додаток, перейти в розділ «Мої відправлення», обрати потрібну експрес-накладну та натиснути кнопку «Відчинити комірку». Якщо клієнт випадково зачинив комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку «Відчинити комірку повторно». Забрати посилку.

Зазначимо, що до кінця року Нова пошта планує розширити мережу поштоматів з 7000 до 17000 штук.

Також Нова пошта побудує за 1 млрд грн надсучасний сортувальний термінал біля аеропорту «Бориспіль», який буде обробляти понад 100 тис. посилок на годину — перша черга почне працювати вже в 2022 році.

Джерело: Нова Пошта