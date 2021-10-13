«Нова пошта» побудує за 1 млрд грн надсучасний сортувальний термінал біля аеропорту «Бориспіль», який буде обробляти понад 100 тис. посилок на годину

«Нова пошта» побудує надсучасний сортувальний термінал біля аеропорту «Бориспіль», який буде вдвічі потужніший за Київський інноваційний сортувальной центр, що здатен обробляти до 50 тис. посилок на годину (тобто новий термінал подужає 100 тис. посилок). Перша черга відкриється вже у 2022 році.

«Ми доставляємо сотні мільйонів посилок на рік своїм клієнтам. Щоб вони завжди отримували відправлення швидко, Нова пошта інвестує у сортувальну інфраструктуру. Термінал біля аеропорту Бориспіль поєднає передові технології світової поштової логістики і зможе сортувати до 100 тисяч посилок на годину», — коментує Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.

На території нового терміналу буде розташовано сортувальну станцію Нової пошти Глобал для міжнародних відправлень, внутрішній фулфілмент, посилковий та вантажний корпуси з високим рівнем автоматизації та роботизації. Також термінал буде оснащений злітно-посадковою смугою для безпілотних літальних апаратів. Загальна площа терміналу складе 35 тис. кв. метрів.

Для сортування посилок будуть використовуватись у три рівні 6 автоматизованих ліній від нідерландської компанії Vanderlande та литовської компанії Equinox. На останніх сортуватиметься дрібний вантаж до 2 кг. Завдяки спеціальній технології автоматичної викладки посилок на конвеєр сортування дрібного вантажу відбуватиметься без використання людської праці.

Додатково на терміналі буде запроваджена технологія відеоаналізу, яка максимально чітко розпізнаватиме посилки з пошкодженим маркуванням. Це допоможе покращити якість та цілісність доставки клієнтам.

На вантажному термінал будуть використовуватися робовізки для транспортування вантажу по терміналу. Такі Нова Пошта вже використовує на терміналах у Львові, Києві, Харкові та Дніпрі.

Одночасно на терміналі зможе розвантажуватися та завантажуватися 220 автомобілів, які стануть частиною ланцюга естафетної логістики. Щоб зменшити викиди СО2 на терміналі буде імплементована система «розумного» завантаження контейнерів посилками – Smart pack.

На терміналі буде створено 300 робочих місць. Для працівників передбачена розвозка, харчування, а також медична страховка. Крім того, задля запобігання розповсюдження вірусних захворювань на терміналі буде встановлене спеціальне обладнання – камери моніторингу температури та фізичного стану працівників при вході та виході.

Інвестиції в термінал складуть понад 1 млрд гривень. Будівництво триватиме у три етапи, першу чергу компанія планує запустити до кінця 2022 року.

Джерело: Нова пошта