Новая автомобильная система Mercedes-Benz MBUX получила большой сенсорный дисплей и дополнительный «автостереоскопический» экран для водителя





Компания Mercedes-Benz представила второе поколение своей информационно-развлекательной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Она дебютирует в автомобилях S-Class модельного ряда 2021 года. Система получила сенсорный дисплей и новый пользовательский интерфейс, что позволило сократить количество кнопок.

Изменения носят не только внешний косметический характер. Система MBUX второго поколения также основана на новом аппаратном обеспечении, которое добавляет функциональные возможности по всему автомобилю, такие как усовершенствования системы голосовых команд «Hey Mercedes», технология псевдо-3D отображения за рулевым колесом и новые персональные профили, к которым можно получить доступ с помощью сканера отпечатка пальца или путём распознавания лица и голоса. Вычислительный блок системы включает 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 320 ГБ. Заявлена поддержка беспроводных обновлений.

Первая версия системы MBUX была запущена в 2018 году. Она интегрировалась в транспортные средства, которые были разработаны с учётом взаимодействия с водителем на основе кнопок. Но в новой системе уже используется другой подход. MBUX нового поколения содержит 12,8-дюймовый OLED дисплей в портретной ориентации. Экран сенсорный и дополнен системой тактильной обратной связи. Дисплей поднимается вверх от центральной консоли, а не встраивается в приборную панель, как в других автомобилях.

Новая версия MBUX позволит водителям сохранять различные настройки, такие как настройки сидений, цвет освещения салона, любимая радиостанция и многое другое. Эти личные профили можно включить или отключить с помощью новых функций безопасности или даже загрузить в другие автомобили Mercedes-Benz с новой версией MBUX. Датчик отпечатков пальцев на главном сенсорном экране S-Class и функция распознавания голоса будут стандартными, также предусмотрена настройка PIN-кода. Дополнительно можно выбрать опцию с камерами, что позволит распознавать лицо водителя.

Перед водителем располагается большой прямоугольный дисплей с закруглёнными углами. Он отображает цифровые приборы. Водители могут настраивать цвет, расположение и общее представление информации, такой как скорость, функции помощи водителю и др. Дополнительно отмечается, что этот дисплей может создать впечатление глубины без специальных очков. Mercedes-Benz называет такое решение «автостереоскопическим дисплеем». При работе совместно с камерами распознавания лиц экран может создавать впечатление трёхмерных объектов. Сам экран представляет собой сочетание обычной технологии ЖК-дисплея и «специальной структуры пикселей», благодаря которой левый и правый глаза водителя видят «разные пиксели ЖК-дисплея».

Система дополнена проекционным дисплеем, который может проецировать информацию в дополненной реальности (например, о направлениях поворотов) на лобовое стекло таким образом, что оно кажется плавающим примерно на расстоянии 10 метров в поле зрения водителя.

Наконец, система MBUX способна распознавать 20 голосовых команд на 27 языках. При этом для выполнения некоторых действий теперь не нужно произносить фразу «Hey Mercedes», например, для ответа на входящий телефонный звонок. Ещё упоминается интеграция с системами умного дома, но пока что подробные сведения не предоставляются.

Mercedes-Benz сообщает, что автомобили S-Class могут иметь до трёх экранов в задней части (по одному для каждого пассажира и сенсорный экран в задней центральной консоли), каждый из которых подключен к информационно-развлекательной системе. Компания утверждает, что это позволяет пассажирам обмениваться контентом между экранами или даже выбирать или изменять маршрут навигации. Пассажиры на задних сиденьях теперь также будут иметь доступ к голосовым средствам управления «Hey Mercedes». Автомобиль оборудован «несколькими» микрофонами, которые могут различить говорящего, и системой освещения, которая сигнализирует, на какого пассажира реагирует компьютер.

Более подробные сведения о работе системы MBUX нового поколения будут объявлены в сентябре вместе с выходом автомобилей S-Class модельного ряда 2021 года.

Источник: The Verge