Новая беззеркальная камера Canon M50 получила поддержку записи видео в разрешении 4K

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Компания Canon наконец внедрила поддержку записи видео в разрешении 4K в линейку своих беззеркальных камер. Такая возможность реализована в новой модели M50.

Представленная новинка во многом похожа на версию Canon M5 модельного ряда 2016 года, но отличается некоторыми улучшениями. Устройство несёт на борту 24,1-мегапиксельный сенсор формата APS-C (в отличие от 24,2-мегапиксельной матрицы в Canon M5) и новый процессор обработки изображений DIGIC 8. Как отмечает производительно, новая модель обеспечивает более высокое качество материалов при съёмке в условиях слабой освещённости.

Производительный процессор позволяет вести съёмку фотографий со скоростью 10 кадров в секунду в форматах RAW или JPEG при неизменном фокусе и 7,4 кадра в секунду при следящем автофокусе. Также реализована возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 24 кадра в секунду, в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду и в разрешении 720p с частотой 120 кадров в секунду. В камере Canon M50 используются система автоматической фокусировки Dual Pixe на базе 143 точек, поворотный дисплей, горячий башмак для подключения внешней вспышки и аксессуаров, модули беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, улучшенные органы управления.

Информация о цене и сроках начала продаж новой беззерккальной камеры Canon M50 пока не сообщается.

Источник: The Verge