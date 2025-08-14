Новая Gothic от немцев? Анонсирована экшн-RPG Asterfel "в стиле 2000-х" с открытым миром и мутантами

Немецкая инди-студия представила свою первую игру — Asterfel, ролевую экшн-RPG в стиле начала 2000-х, которая имеет атмосферу, близкую к серии Gothic.

Такой визуальный стиль не просто случайность или чествование студии-земляков. В команде Mysteria Studio работают дизайнеры и художники, которые ранее участвовали в создании серий The Witcher и Gothic. Сейчас они представили мир Asterfel — открытый и разнообразный: от пустошей и руин до густых джунглей и древних храмов.

Остров, где происходит основная история, так и называется Астерфель. Там в шахтах короля пробудили древнего спящего бога и выпустили в мир мутантов и прочие ужасы. Параллельно случилась кораблекрушение, в котором единственный выживший — главный герой. Персонажу предстоит найти свой путь среди трех фракций:

Королевские Стражи — воины, которые служат королю и полагаются на мечи;

Земляки — повстанцы, стремящиеся освободить рабов с шахт и фабрик;

Ученые — маги, изучающие природу магии и ее влияние на мир.

Судя по описанию фракций можно предположить о конфликте между людьми и королевской семьей. Повстанцы выступают против политики правительства, которое возлагает развитие страны на рабский труд. Скорее всего, маги выступают по обе стороны конфликта. Или мне так кажется из описания — пока много деталей о сюжете нет. Пока что официальных подтверждений нет.

Что касается геймплея: вы можете присоединиться к одной из фракций или комбинировать их навыки. В бою доступны мечи, луки и магические руны, так что стиль можно менять и сочетать. И это будет полезно в прохождении, ведь чем дальше путешествуете, тем сильнее враги и опаснее территории. Разработчики обещают насыщенные сюжетные задания, фракционные истории и возможность влиять на события острова.

Asterfel разрабатывается для ПК, пока что о порте на консоли неизвестно. Игра уже появилась в Steam, где дата релиза пишется «в скором времени». Возможно в будущем нас ждет демоверсия.

От того, что немецкая студия разрабатывает тайтл с атмосферой, близкой к серии Gothic, вспоминаются авторы оригинальной игры. Они сейчас создают нечто похожее на Arx Fatalis с заброшенной старой шахтой, подземным бастионом и горами скелетов. Также из недавних интересных RPG с открытым миром напомним об инди-игре Tainted Grail: The Fall of Avalon, которая похожа на Skyrim с привкусом темного фэнтези в мире, окутанным загадочной Красной Смертью. Игра постоянно получает патчи, а также разнообразные новинки.

Источник: MMORPG