«Skyrim в стиле темного фэнтези». В Steam вышла одобренная критиками инди-игра Tainted Grail: The Fall of Avalon

Инди-игра в жанре RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon официально вышла из раннего доступа в Steam — и она напоминает классику Bethesda.

Игру разработала независимая студия инди-студия Questline, которая работает под брендом польской Awaken Realms (создала S.T.A.L.K.E.R. The Board Game). Разработчики создали темное фэнтези с открытым миром, вдохновленное мифами о короле Артуре, которое игроки уже успели окрестить «Skyrim, но в депрессии».

По сюжету игры вы оказываетесь в мире, где прошло 600 лет после падения Артура. Страна погрязла в бесконечных войнах и охвачена Красной Смертью — чумой, которая медленно превращает людей в монстров. Мир поделен на три большие зоны, а сюжет предлагает 50-70 часов прохождения и более 200 побочных квестов. Еще доступны всякие активности вроде фермерства, декорирования жилья и даже ведения иллюстрированного дневника.

С наступлением ночи мир Tainted Grail: The Fall of Avalon меняется — активируется хаотическая сила под названием Чудо. Именно она делает врагов значительно сильнее. А пользователи, в свою очередь, могут прокачивать персонажа как угодно: сумасшедший алхимик-берсерк, некромант-кузнец или типичный стелс.

Работу инди-студии положительно оценила пресса: 76 баллов на Metacritic и 83 балла на Opencritic. В основном критики отметили мрачную и интересную атмосферу мира, которая захватывает историей, персонажами, художественным стилем и музыкой. В частности, они оценили «ностальгический набор, который абсолютно понравится любому поклоннику ролевых игр в жанре темного фэнтези». Да и сходство на Skyrim увидела как пресса, так и пользователи.

«Tainted Grail: The Fall of Avalon достигает своей амбициозной цели: продолжить традиции Skyrim и Oblivion, создав игру, которая уверенно смотрит классикам прямо в глаза. Чрезвычайно захватывающая и разнообразная, она предоставляет полную свободу для самых разных приключений в Авалоне, а ее эпический масштаб является свидетельством выдающейся работы этой независимой команды», — пишет Hobby Consolas.

Оценки пользователей были выше прессы — в Steam игра получила 87% положительных отзывов. Многие пользователи за три дня успели провести не один час в первом акте и хвалят игру за атмосферу, свободу действий и интересный мир. А некоторые увидели схожесть не только с классикой Bethesda, а также и на soulslike-игры или The Witcher.

«С самого начала игра мне показалась знакомой — она очень напоминает Skyrim. Но если это Skyrim, то он в стиле темного фэнтези. Все вокруг мрачное, кровавое, мертвое, безумное», — пишет пользовательница.

Но без проблем на запуске не обошлось. Игроки жалуются на баги, просадки FPS и отсутствие украинской локализации. Проблемы с оптимизацией встречаются не у всех, но они все-таки есть. Например, были жалобы на заикание и проседание FPS на PS5. Также жаловались на то, что NPC застревают, баланс магии кажется немного недоработанным, а прикосновение к воде порой хаотично меняет насыщенность цветов, а потом возвращает ее обратно. Так что игра точно требует времени на доработку и исправление багов.

Системные требования

Минимальные:

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Платформа: 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: i5 8th gen или AMD эквивалент

Оперативная память: 12 GB ОП

Видеокарта: GTX 1060 6GB или AMD эквивалент

DirectX: версия 11

Место на диске: 31 GB доступного места

Дополнительные примечания: Low settings, 30 FPS, Full HD, SSD настоятельно рекомендуется

Рекомендованные:

Платформа: 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 10/11 (64-bit)

Процессор: i7 13th gen

Оперативная память: 16 GB ОП

Видеокарта: RTX 2070 Super

DirectX: версия 11

Место на диске: 31 GB доступного места

Дополнительные примечания: Ultra settings, 60 FPS, Full HD, SSD настоятельно рекомендуется

Tainted Grail: The Fall of Avalon доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Она стоит ₴835 за обычное издание, а Supporter Edition — ₴1 025. Последнее это специальное DLC для тех, кто хочет поддержать независимых разработчиков. Оно содержит контент 18+ с насилием, употреблением алкоголя и бранью, а также саундтреки, артбук и эксклюзивную броню для лошади.

Источник: Rock Paper Shotgun