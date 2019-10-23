Новая камера Fujifilm X-Pro3 способна фокусироваться в почти полной темноте





Компания Fujifilm официально представила камеру X-Pro3, которая предназначена для применения уличными фотографами и фотожурналистами.

Представленная новинка оснащена 26,1-мегапиксельным сенсором X-Trans4 формата APS-C и 4-ядерным процессором обработки изображений X-Processor 4. Компания не уточняет количество точек автофокусировки, но заявляет, что устройство может фокусироваться почти в полной темноте при -6 шагах экспозиции. Светочувствительность может регулироваться в диапазоне ISO 160-12800 (ISO 80-51200 в расширенном режиме).

Камера Fujifilm X-Pro3 получила крупный 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 1,65 млн пикселей. Но чтобы полностью задействовать его, потребуется опустить экран. В противном случае пользователю демонстрируются лишь базовые параметры съёмки, такие как диафрагма и скорость срабатывания затвора. Это сделано для того, чтобы ничто не отвлекало фотографа от съёмки и было проще «сосредоточиться на моменте». Компоновать кадр предлагается при помощи гибридного дисплея, сочетающего в себе оптическую (в режиме дальномера) и электронную технологии. Электронный OLED видоискатель предлагает разрешение 3,69 млн точек и частоту обновления 200 Гц.

В дополнение к точному контролю параметров съёмки, камера также включает и различные ИИ-функции для улучшения снимков. Речь идёт о новом режиме HDR, предустановленных фильтрах Velvia, Eterna, Monochrome и два новых Classic Neg. и Monochromatic Color). Запись видео возможна в разрешении 4K (4096×2160) с частотой 30 кадров в секунду в профиле DCI или в разрешении Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SDXC UHS II. Также есть порт USB-C 3.1 и 2,5-миллиметровый разъём для подключения внешнего микрофона, но разъёма для наушников нет.

Новая камера Fujifilm X-Pro3 поступит в продажу в конце осени по цене $1800 за обычную чёрную версию. Варианты в цветовом исполнении Dura Black и Dura Silver оцениваются уже в $2000.

Источник: Engadget