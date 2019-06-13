Новая концептуальная модель аэротакси EmbraerX eVTOL демонстрирует безопасность, доступность и автономность





За последние несколько лет технологии в сфере воздушных перевозок на короткие расстояния прошли огромный путь. По крайней мере, когда речь заходит о различных концепциях. Своё видение того, как это можно осуществить в будущем, представила на конференции Uber Elevate Summit инновационное подразделение бразильской авиастроительной компании Embraer – EmbraerX.

Концептуальная модель электрического воздушного такси с возможностью вертикального взлёта и посадки (eVTOL), показанная EmbraerX, включает кое-что из того, что мы уже видели ранее, и демонстрирует несколько новых деталей. По словам компании, при проектировании аэротакси они ориентировались на то, чтобы сделать его доступным каждому.

В летательном аппарате предусмотрены все необходимые системы безопасности пассажиров, а также тихая работа двигателей благодаря распределению подъёмной силы с помощью восьми винтов. В коротком видеоролике также можно увидеть то, как будут размещаться пассажиры, в том числе и с инвалидными колясками.

На текущий момент нет информации о сроках готовности проекта и фактического запуска аэротакси, но он уже выглядит технически выполнимым и более приближенным к реальности.

Источник: Techcrunch