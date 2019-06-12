Uber показала новые версии дизайна скайпортов, салон воздушного такси и объявила, что Мельбурн станет третьим городом тестирования сервиса Uber Air

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В первый день третьей ежегодной конференции Elevate Summit в Вашингтоне, Uber объявил о запуске нового пилотного проекта Uber Air, наряду с новыми концепциями дизайна и партнерскими соглашениями, которые помогут запустить первую в мире сеть городской авиации.

Итак, именно Мельбурн присоединится к Далласу и Лос-Анджелесу в качестве третьего пилотного города для программы Uber Air. Тестовые полеты должны начаться с 2020 года, а коммерческое использование услуги — с 2023 года. Uber также объявил о партнерстве с ведущими австралийскими компаниями — Macquarie, Telstra и Scentre Group — и планирует работать с ключевыми существующими партнерами, включая аэропорт Мельбурна, которые совместно будут поддерживать инфраструктуру и телекоммуникации, необходимые для создания успешной сети городской авиации.

Вместе с Safran Cabin ZEO Studio и Bipolar Studio, компания Uber впервые представила салон Uber Air. Модель интерьера, представленная на Саммите, нацелена стать общепринятым стандартом для пользователей воздушных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

Также компания представила новые варианты дизайна «скайпортов». Концепты этого года представлены в виде связанных между собой посадочных площадок Skyport для коммерческого запуска услуги в Далласе, Лос-Анджелесе и Мельбурне в 2023 году. 16 лучших дизайнов от 8 ведущих архитектурных компаний включают в себя модернизацию парковочных конструкций и новые постройки, которые представляют первые технически осуществимые Skyports.

Источник: Uber