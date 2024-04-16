Новая мебель для геймеров IKEA похожа на мебель, а не на декорации фантастического фильма

IKEA представляет новую серию игровой мебели Brännboll, которая разрушает привычную темную, резкую «геймерскую» эстетику. Они могут гораздо лучше сочетаться с традиционными стилями оформления помещения.

Коллекция компании Brännboll состоит из 20 предметов, включая письменный стол, стулья, аксессуары и различные полки и шкафы. Новая коллекция Brännboll сосредоточена на дизайне, который IKEA умеет делать лучше всего — простой и узнаваемый скандинавский.

В коллекции есть кресло, раскладывающееся в лежачее положение, кресло, которое раскачивается вместе с движением тела, а также надувное кресло-пончик с соответствующей подставкой для ног. Коллекция включает «игровую станцию», которая складывается в нечто похожее на гардероб, укомплектована складной столешницей, хранилищем ПК в вертикальном положении и органайзером для кабелей. Также есть коробка для хранения, которая служит столиком, стеллажом, и некоторые текстильные аксессуары: коврик для мыши, небольшой ковер, плед.

Немного трудно определить, что квалифицирует любую из этой мебели как геймерскую, но, вероятно, так и задумывалось: что угодно, предназначенное для длительных сессий сидя, подходит для игр. Не каждый хочет, чтобы часть его дома выглядела как салон футуристического космического корабля.

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IKEA говорит, что коллекция Brännboll вдохновлена уличными видами спорта и досугом, с сочетанием нейтральных и ярких цветов, которые легко вписываются в интерьер современных домов. Цена предметов пока неизвестна, но больше информации о коллекции Brännboll может появиться до ее запуска в сентябре.