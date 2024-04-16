Новая мебель для геймеров IKEA похожа на мебель, а не на декорации фантастического фильма

IKEA представляет новую серию игровой мебели Brännboll, которая разрушает привычную темную, резкую «геймерскую» эстетику. Они могут гораздо лучше сочетаться с традиционными стилями оформления помещения.
Коллекция компании Brännboll состоит из 20 предметов, включая письменный стол, стулья, аксессуары и различные полки и шкафы. Новая коллекция Brännboll сосредоточена на дизайне, который IKEA умеет делать лучше всего — простой и узнаваемый скандинавский.
В коллекции есть кресло, раскладывающееся в лежачее положение, кресло, которое раскачивается вместе с движением тела, а также надувное кресло-пончик с соответствующей подставкой для ног. Коллекция включает «игровую станцию», которая складывается в нечто похожее на гардероб, укомплектована складной столешницей, хранилищем ПК в вертикальном положении и органайзером для кабелей. Также есть коробка для хранения, которая служит столиком, стеллажом, и некоторые текстильные аксессуары: коврик для мыши, небольшой ковер, плед.
Немного трудно определить, что квалифицирует любую из этой мебели как геймерскую, но, вероятно, так и задумывалось: что угодно, предназначенное для длительных сессий сидя, подходит для игр. Не каждый хочет, чтобы часть его дома выглядела как салон футуристического космического корабля.
IKEA говорит, что коллекция Brännboll вдохновлена уличными видами спорта и досугом, с сочетанием нейтральных и ярких цветов, которые легко вписываются в интерьер современных домов. Цена предметов пока неизвестна, но больше информации о коллекции Brännboll может появиться до ее запуска в сентябре.
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