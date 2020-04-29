Новая монета 10 гривен. НБУ назвал точную дату введения в оборот замены бумажной банкноты

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Национальный банк Украины (НБУ) объявил точную дату введения в оборот новой монеты номиналом 10 гривен, которая завершит обновление банкнотно-монетного ряда гривны и в итоге полностью заменит собой банкноту аналогичного номинала. Это произойдет 3 июня.

Регулятор начал обновлять и упорядочивать номинальный ряд гривны еще в 2014 году. В феврале в обращение ввели новые 200 гривен, а монета 10 гривен, как было отмечено выше, подводит финальную черту и завершает актуальный модельный номинальный ряд гривны. Теперь в нем будет не 17, а 12 номиналов: 6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). Именно такой номинальный ряд в НБУ считают наиболее оптимальным.

Як виглядає монета 10 гривень ⚡️ Чекаємо на нову 10-гривневу монету з 03 червня 2020 року.🛠 Завдяки своїм збільшеним розмірам нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.💰 Вона більша за діаметром, важча та товща, ніж обігові монети інших номіналів.Також вона має крупне рифлення на гурті (третя сторона монети). Тому її буде легко відрізнити.⚖️ Нова монета номіналом 10 гривень має діаметр 23,5 мм, вага її – 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Більше про технічні параметри монети 10 гривень дивіться у відео👇 Опубліковано Національний банк України Середа, 29 квітня 2020 р.

Новую монету 10 гривен НБУ показал впервые еще в 2018 году вместе с монетой 5 гривен. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, имеет диаметр 23,5 мм и весит 6,4 грамма. Для сравнения, диаметр и масса монеты 5 гривен — 22,1 мм и 5,2 г соответственно. На лицевой стороне десятигривневой монеты, как и на десятигривневой купюре, изображен портрет Ивана Мазепы. На обратной в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

На первом этапе НБУ введет в обращение 5 млн монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины. Отделение НБУ передавать монеты банкам, а банки — своим клиентам: предприятиям торговли и гражданам.

Обменивать старые банкноты 10 гривен на новые монеты не понадобится — по мере изнашивания старые будут постепенно уничтожаться и заменяться новыми. По данным НБУ, сейчас в обращении находится 179,3 миллиона штук десятигривневых банкнот.

В НБУ подчеркивают, что банкноты меньших номиналов быстро изнашиваются — в среднем за один-два года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет. Благодаря замене банкнот меньших номиналов на монеты планируется сэкономить 1 млрд грн.

Источник: НБУ