НБУ ввел в оборот новые 200 гривен. Вот так теперь выглядит актуальный банкнотный ряд гривны из шести номиналов

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25 февраля Национальный банк Украины (НБУ), как и планировал, ввел в оборот банкноту номиналом 200 гривен нового образца, приурочив это событие к 150-летию со дня рождения украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки.

Банкнота 200 гривен нового образца получила слегка обновленный дизайн, на который уже успели перейти банкноты других номиналов. Основные изображения 200 гривен образца 2007 года не изменились: портрет Леси Украинки на лицевой стороне и изображение здания въездной башни Луцкого замка — на оборотной. Сохранились также размеры (75х148 мм) и цветовая гамма. Отличия заключаются в усиленной защите:

«Оконная» защитная лента — частично введённая в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптический эффект смены цвета. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца — малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект — меняется направление движения фонового изображения ленты;

оптический элемент SPARK с кинематическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета к нефритовому).

Среди других изменений — повышенная рельефность элементов печати (в частности, элемента для людей с нарушениями зрения), улучшенная ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Собственно говоря, купюра номиналом 200 гривен нового образца — последняя в актуальном банкнотном ряде гривны из шести номиналов (ранее в оборот поступили новые банкноты номиналом 20, 50, 100, 500 и 1000 гривен). То есть, она завершает обновление гривны и вот как теперь выглядит актуальный банкнотный ряд гривны из шести номиналов.

Напомним, 200 гривен нового образца нам показали вместе с новой банкнотой номиналом 50, которая поступила в обращение в конце прошлого года одновременно с новой монетой 5 гривен. Регулятор начал обновлять и упорядочивать номинальный ряд гривны еще в 2014 году и все должно завершиться в середине этого года, когда в обращение поступят монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты этих номиналов. В конечном итоге номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов: 6 монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). Именно такой номинальный ряд в НБУ считают наиболее оптимальным.

Важно отметить, что обменивать банкноты 200 гривен старого образца на обновленные банкноты не понадобится — по мере изнашивания старые будут постепенно уничтожаться и заменяться новыми.

В ближайшее время должна начаться подготовка к работе над дизайном следующего поколения гривны. Какой она будет, пока можно только гадать.

Источник: НБУ