Новая версия умных часов Fitbit Versa 2 получит AMOLED дисплей и поддержку Alexa

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Умные часы Fitbit Versa были лучшими в модельном ряду компании, но всё же отставали от Apple Watch по некоторым ключевым моментам. Однако, если верить утечкам, описывающим Versa нового поколения, в компании существенно доработали устройство, и теперь оно сможет лучше конкурировать с решением от Apple.

Согласно данным известного инсайдера Эвана Блесса, новая модель умных часов Fitbit Versa получила обновлённый дизайн корпуса и AMOLED панель дисплея. Экран покрыт изогнутым защитным стеклом с эффектом 2.5D. Компания убрала свой логотип, который ранее размещался в нижней части лицевой панели. Также сократилось количество кнопок управления. Вместо трёх использовавшихся ранее кнопок теперь предлагается лишь одна. Дополнительно отмечается, что новинка получила поддержку голосового ассистента Amazon Alexa, что позволит компании лучше конкурировать с устройствами, в которых интегрирована поддержка Apple Siri или Google Assistant.

Прочие характеристики часов не претерпели заметных изменений по сравнению с моделью первого поколения. Устройство получило сенсор сердечного ритма Fitbit PurePulse, поддержку системы платежей Fitbit Pay, водостойкость до 50 метров.

Пока нет сведений о том, когда новая версия умных часов Fitbit Versa 2 будет официально представлена, и сколько она может стоить.

Источник: The Verge