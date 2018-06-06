Обзор FitBit Versa

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Пользователи «наигрались» в носимые устройства и рынок оказался практически поделен между двумя компаниями. Apple с лояльной аудиторией, которая охотно покупает недешевые Watch и Xiaomi с их максимально доступными Mi Band и Amazfit Bip оставляют мало места для конкурентов, которые не прекращают бороться за потребителя. Сегодня посмотрим, помогут ли новые часы FitBit Versa улучшить компании ее позиции.

Комплектация

FitBit Versa поставляются в симпатичной коробке вместе с зарядной станцией, документацией и дополнительным ремешком (S/M — предустановлен, L — в коробке).

Дизайн

После относительно грубых и спортивных FitBit Ionic компания решила создать устройство с более казуальным дизайном, который подойдет максимальному количеству пользователей любого пола.

Небольшой корпус FitBit Versa сделан из металла, стекла и резины (ремешок) и отличается сглаженными углами, а также слегка выпуклой задней частью, чтобы обеспечить лучшее прилегание пульсометра к коже без необходимости сильно затягивать ремешок.

Размеры часов сравнимы с Pebble 2 — по сравнению с Ionic и тем более устройствами Garmin или Gear S3, Versa выглядят небольшими и хорошо смотрятся на нешироких запястьях.

Базовые версии предлагаются в черном (как в обзоре), сером и розовом цветах корпуса с соответствующим силиконовым ремешком. NFC-версии для работы с сервисом FitBit Pay (не работает в Украине) комплектуются тканевыми ремешками.

Ассортимент оригинальных ремешков включает силиконовые, кожаные и металлические варианты разных цветов, цены — от $30 до $100.

Они имеют ширину около 22,5 мм и обычное крепление, но не все сторонние варианты подойдут — ниша для ремня небольшая, а стандартный вариант вообще оснащен небольшими выступами, которые обеспечивают фиксацию его положения относительно корпуса.

Интерфейс и управление

Как и в случае FitBit Ionic, для управления Versa используется сенсорный экран и три удобные аппаратные клавиши. Левая кнопка при коротком нажатии включает или отключает подсветку если вы находитесь на основном экране или возвращает вас на один экран назад, если вы находитесь в каком-то меню или приложении, а при удержании запускает меню управления музыкой.

Короткое нажатие на верхнюю правую клавишу отвечает за вызов списка упражнений, длинное — открывает список уведомлений. Короткое нажатие на нижнюю кнопку по умолчанию вызывает будильник. Выбор приложений, которые запускаются по короткому нажатию можно изменить, для этого нужно переместить в начало меню нужные программы так же, как происходит перемещение иконок на рабочих столах смартфонов. Боковые клавиши задействованы и в приложениях, например, при отслеживании тренировок или для регулировки громкости воспроизведения музыки, в таймере.

Интерфейс часов сравним с другими подобными устройствами. С основного экрана можно получить доступ к списку уведомлений (свайп сверху вниз), статистике активности за день (свайп снизу вверх) или вызвать меню со всеми приложения (свайп справа налево).

Экран

В часах установлен цветной экран и датчик автоматической регулировки яркости. Компания не приводит подробных характеристик дисплея — просто уточняет, что яркость подсветки достигает 1000 кандел, а матрицу защищает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Видимые размеры матрицы — 25 на 30 мм. Под экраном можно заметить небольшой логотип компании, но при использовании он не привлекает лишнего внимания и зачастую просто незаметен.

В целом про Versa можно сказать, что часы радуют и качеством исполнения корпуса, и экраном — он яркий и без проблем читается даже на солнце. Да, он не светится все время и зажигается только после характерного взмаха рукой, но если вы предпочитаете более насыщенные краски, то подобный дисплей понравится.

Функциональность

Фитнес

Все возможности FitBit Versa строятся вокруг фитнесс-функций и отслеживания активности, которым, как и в остальных продуктах компании, отведено первое место, и работе с уведомлениями, прослушивании музыки во вторую очередь. Можно сразу сказать, что первые реализованы лучше двух других.

Фитнес, да и в целом, функции, ориентированные на людей ведущих здоровый образ жизни — это шагомер с подсчетом ступеней (этажей), сожженных калорий, постоянным измерением пульса и контролем за качеством сна, а также режимы для отслеживаний тренировок (бега на открытом воздухе или на дорожке, занятий с отягощениями, езды на велосипеде, плавания) и занятий с виртуальным тренером (три варианта с разной продолжительностью занятий).

Для видов спорта, которые требуют отслеживания вашего местоположения используется GPS смартфона — кроме дизайна, это основное отличие Versa от Ionic. Когда вы используете GPS, часы могут уточнять длину вашего шага чтобы в будущем более точно отслеживать результаты если вы пойдете на пробежку только с Versa.

Часы позволяют просмотреть базовую статистику за день, а приложение отображает куда больше данных, с разбивкой по дням, времени суток и т.д. Есть и социальная составляющая — можно добавить друзей, которые тоже пользуются FitBit или соревноваться с пользователями сервиса, устанавливать себе определенные цели и пр.

В случае функций, касающихся ЗОЖ (шагомер, отслеживание сна и постоянное измерение пульса) вас порадует подробность статистики, но в части отслеживания бега и других видов спорта Versa сложно конкурировать с теми же Garmin.

Базовая функциональность тренера в виде приложения на часах доступна и в качестве программы для смартфона, но FitBit Coach работает по модели подписки.

Уведомления, приложения, циферблаты

«Умная» функциональность заключается в показе уведомлений от выбранных приложений, уведомлений о вызовах, сообщениях — все вполне типично.

Встроенный магазин приложений позволяет установить другой циферблат — мы не нашли платных вариантов, но дизайн многих из доступных оставляет желать лучшего, так что несмотря на кажущееся разнообразие подбор нового варианта может потребовать времени.

Выбор приложений, которые вы можете установить в дополнение к предустановленным Music, Deezer, Exercise, Strava, Alarms, Weather, Relax, Timers и Coach насчитывает где-то сотню позиций — мягко говоря немного.

Музыка

FitBit Versa может похвастаться 4 ГБ встроенной памяти, из которых 2,5 ГБ отведено под локальное хранение музыки, чего хватит примерно на 300 треков. Музыка загружается с помощью одноименного приложения под ПК по Wi-Fi, можно создавать плейлисты. Есть интеграция с сервисом Deezer. Bluetooth позволяет подключить к часам любую гарнитуру и таким образом слушать музыку. Также можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне.

Автономность

Заявленное время работы FitBit Versa — около 4 дней, оно зависит от сценариев использования. За почти две недели использования я заряжал часы раз в 3-5 дней. Для зарядки используется фирменный кредл-подставка — боковые части подпружинены и фиксируют часы по время зарядки. Часы заряжаются за полтора-два часа.

В работе

Настройка и подключение Versa не вызвали никаких сложностей — в этом плане они сравнимы с другими подобными гаджетами. А вот что касается общих впечатлений о работе, то я бы назвал их в целом позитивными за исключением некоторых «но», о которых поговорим ниже.

По Versa хорошо заметно, что FitBit выпускает в первую очередь фитнес-устройства и ориентируется именно на эту функциональность, уделяя «умной» составляющей меньше внимания. Например, чтобы переключить отображение времени на 24-часовой формат, нужно идти в настройки профиля в веб-интерфейсе — это не слишком очевидно и чтобы найти решение приходится гуглить. Ответы на многие вопросы тоже можно найти на форуме компании.

Сравнимая ситуация с управлением воспроизведением музыкой на смартфоне — на часах активируется еще один HID-профиль и они подключаются как еще одно устройство, тогда появляется возможность использовать часы как пульт управления. При этом функция работает через раз, нужно проверять, чтобы было соединение и т.д.

Отображение кириллицы — давняя проблема FitBit, так как компания в большей степени ориентируется на западные и европейские рынки и ее продукты имеют английскую локализацию. В Versa эту проблему решили, но не до конца. Уведомления из мессенджеров, почты и многих приложений отображаются на часах нормально, есть возможность скрывать уведомления, отвечать на них смайликами и заготовленными заранее ответами.

Но в некоторых случаях приходится видеть «знаки вопроса», например, в уведомлениях от Календаря Google и Приват24. Наверное, их можно решить активировав пункт «отображать все сообщения латиницей».

Также не идеальна плавность работы интерфейса — иногда он подтормаживает, а иногда работает плавно, как должен. Проще говоря, компании еще есть в чем улучшать свой аксессуар.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: качество исполнения — металлический корпус с удобными клавишами и хороший экран; фитнес-функциональность — подробная статистика сна, шагов, пульса; базовая спортивная функциональность — отслеживание популярных видов спорта, наличие «тренера»; появилась поддержка кириллицы; нормальное время работы Минусы: «умная» функциональность на базовом уровне — мало сторонних приложений, работа некоторых функций не очевидна; интерфейс может подтормаживать, а ПО нельзя назвать идеально оптимизированным; отсутствие локализации для сервисов компании в целом и частичная поддержка кириллицы для уведомлений; нет GPS Вывод: FitBit Versa — это гибрид «умных» и спортивных часов, в котором функциональность, ориентированная на пользователей ведущих здоровый образ жизни поставлена на первый план. Они хороши в плане внешнего исполнения — у Versa приятные материалы корпуса, небольшие размеры и универсальный дизайн, поэтому можно сказать, что часы стоят своих $200, которые за них просит производитель. С другой стороны, если вас совсем не интересует фитнес-составляющая и нужна в первую очередь «умная» функциональностью, то Versa окажутся спорным выбором — компании еще нужно оттачивать эти функции. Технические характеристики Fitbit Versa Black

Уведомить о появлении в продаже Тип Смарт-часы iOS + Android + Windows 10 + Операционная система проприетарная Уведомления о входящих событиях + (звонки, сообщения, календарь) Функция громкой связи - Прослушивание музыки + Типы физической активности бег, велосипед, упражнения с отягощениями Пульсометр + Подсчет шагов + Подсчет ступенек + Отслеживание сна + Дисплей, тип LCD Форма дисплея прямоугольный Диагональ 1,34 Разрешение нет данных Сенсорный + Материал корпуса алюминий/пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + Вес, г (с ремешком) нет данных Размеры, мм 24 (ширина) Материал ремешка силикон Цвет ремешка черный Сменный + Время автономной работы до 4 дней Процессор нет данных Объем оперативной памяти, ГБ нет данных Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + Wi-Fi + NFC - GPS -