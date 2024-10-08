Новая ролевая игра от создателей серии Persona Persona — известная серия японских ролевых игр от студии Atlus. Она сочетает классические элементы RPG с симулятором социальной жизни. Игроки управляют подростками со сверхъестественными силами, которые борются с демонами в современной Японии. Серия получила популярность благодаря уникальному геймплею, глубоким сюжетам и стильному дизайну, став одной из самых влиятельных JRPG франшиз., студии Atlus, получила признание среди обозревателей, которые отметили ее глубокий сюжет и инновационный геймплей. Metaphor: ReFantazio получила среднюю оценку 92% на Metacritic для версии для ПК и 94% для PlayStation 5. На агрегаторе OpenCritic игра имеет рейтинг 92%.

Ведущие игровые издания выставили игре самые высокие баллы. GameSpot і VGC оценили Metaphor: ReFantazio на 10/10 и 5/5 соответственно Eurogamer также поставил игре самую высокую оценку 5/5. GamesRadar оценил игру на 4.5/5, а IGN — 9/10.

Критики особо отметили подход разработчиков к освещению тем расового и политического угнетения. Издание GameSpot отметило:

«Metaphor демонстрирует Atlus в своей лучшей и самой искренней форме. Это игра, которая напоминает об идеалисте внутри вас, о человеке, которым вы хотели бы стать, и о том, как фантазия может формировать реальность».

Обозреватели сравнивают Metaphor: ReFantazio с Persona 5, в частности относительно системы социальных связей. Льюис Паркер в рецензии для PC Gamer назвал игру «прежде всего социальным симулятором, а уже потом пошаговой RPG». Майкл Гаем из IGN отметил, что системы Bond/Follower и Royal Virtue являются улучшенными адаптациями социальных связей и характеристик из Persona.

Несмотря на общее одобрение, игра получила и некоторую критику. Эд Торн из Rock Paper Shotgun высказал более прохладное отношение к Metaphor: ReFantazio, критикуя чрезмерный акцент на боевой системе и сравнивая серьезность игры с более непринужденным тоном Persona.

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Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года. Игроки могут добавить игру в список желаний в Steam или попробовать демоверсию.

Источник: PCgamer