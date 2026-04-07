Microsoft планомерно возвращает классику: Xbox Game Pass получил еще одну знаковую JRPG апреля

София Шадрина

Microsoft планомірно повертає класику: Xbox Game Pass отримав ще одну знакову JRPG квітня

7 апреля в библиотеку Xbox Game Pass вошла Final Fantasy IV Pixel Remaster — четвертая часть серии Square Enix за четыре месяца подряд. Игра доступна подписчикам Ultimate, Premium и PC Game Pass на Xbox Series X/S, ПК и в облачном стриминге.


Один месяц — одна Final Fantasy: что Microsoft планирует дальше

С начала 2026 года Microsoft добавляет по одной игре из коллекции Final Fantasy Pixel Remaster ежемесячно без единого пропуска. Первая часть зашла в Game Pass в январе, вторая — в феврале, третья — 3 марта. Теперь четвертая. Коллекция Pixel Remaster, которая вышла в апреле 2023 года и собрала положительные отзывы критиков, охватывает шесть частей серии — от первой до шестой. Если ритм сохранится, пятая часть появится в мае, а шестая — в июне, что закрыло бы весь классический пиксельный блок серии за один год.

Ранее мы писали, какие игры добавили в Game Pass в марте 2026 года — тогда в подписку зашли Final Fantasy III, Like a Dragon: Infinite Wealth и Disco Elysium. А ещё раньше разбирали анонсы Xbox Partner Preview 2026где Microsoft подтвердила Hades 2 в Game Pass уже 14 апреля.


Final Fantasy IV: почему именно эта часть считается переломной для серии

Среди фанатов четвертая часть традиционно ценится выше трех предыдущих — и не без оснований. Именно Final Fantasy IV 1991 года впервые ввела систему Active Time Battle, где время в бою течет независимо от действий игрока. До этого боевая система серии была пошаговой в классическом понимании. Еще одна новация — отказ от безымянных персонажей на выбор игрока в пользу прописанных героев с характерами и мотивацией. Сесиль, темный рыцарь, сомневающийся в приказах собственного королевства, Каин, Роза, Ридиа — первый полноценный актерский ансамбль франшизы.

Четвертая часть также стала первой, где композитор Нобуо Уэматсу работал с более полными, оркестровыми сэмплами вместо простых волновых синтезаторов NES — переход на более мощный SNES открыл новые звуковые возможности. Именно эта музыка стала эталоном JRPG на годы вперед.

Pixel Remaster сохраняет оригинальный дизайн, обновляет 2D-графику, аранжирует саундтрек под присмотром Уэматсу и добавляет удобства современного интерфейса — с возможностью ускорить прокачку или отключить случайные бои.

Источник: Game Rant

