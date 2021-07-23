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Новое стекло Corning Gorilla Glass with DX предназначено для защиты объективов камер смартфонов

Новое стекло Corning Gorilla Glass with DX предназначено для защиты объективов камер смартфонов

Новое стекло Corning Gorilla Glass with DX предназначено для защиты объективов камер смартфонов


Большинство производителей смартфонов размещают слой защитного стекла поверх дисплеев своих смартфонов. В большинстве случае это продукция Corning. Компания не намерена ограничиваться производством защитного стекла лишь для передней и задней панелей смартфонов. Вскоре Corning выпустит новый продукт в линейке Gorilla Glass, предназначенный для защиты объективов камер смартфонов. Новинка будет доступна в виде двух версий: Gorilla Glass with DX и Gorilla Glass with DX+.

Как заявляет Corning, такое стекло позволит снимать изображения профессионального уровня за счёт «уникального сочетания передовых оптических характеристик, превосходной устойчивости к царапинам и долговечности». При съёмке на камеры смартфонов к стеклу предъявляются особые требования. Оно не только должно быть прочным и устойчивым к появлению царапин. Оно также должно пропускать максимальное количество света, минимизировать отражения и искажения. Как утверждает Corning, её новое защитное стекло как раз имеет необходимые оптические характеристики.

«Мы разработали идеальное решение для покрытия объективов камер», — сказал вице-президент и генеральный директор Corning Gorilla Glass Джеймин Амин. «Улавливая 98% света для объектива камеры, наши стеклянные композиты расширяют все возможности конструкции камеры и помогают создавать высококачественные изображения и видео. Наши продукты Gorilla Glass with DX предлагают лучшее в отрасли сочетание оптических характеристик и защиты для максимального удобства потребителей».

Компания говорит, что первым производителем смартфонов, использующим её защитное стекло для объективов камер Gorilla Glass DX, станет Samsung. Затем подтянутся и другие производители. На следующий месяц компания Samsung запланировала проведение мероприятия Galaxy Unpacked, во время которого ожидается анонс двух новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Возможно, в этих устройствах уже будет использоваться новое защитное стекло Corning Gorilla Glass with DX.

Источник: xda-developers

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