Новое стекло Corning Gorilla Glass with DX предназначено для защиты объективов камер смартфонов





Большинство производителей смартфонов размещают слой защитного стекла поверх дисплеев своих смартфонов. В большинстве случае это продукция Corning. Компания не намерена ограничиваться производством защитного стекла лишь для передней и задней панелей смартфонов. Вскоре Corning выпустит новый продукт в линейке Gorilla Glass, предназначенный для защиты объективов камер смартфонов. Новинка будет доступна в виде двух версий: Gorilla Glass with DX и Gorilla Glass with DX+.

Как заявляет Corning, такое стекло позволит снимать изображения профессионального уровня за счёт «уникального сочетания передовых оптических характеристик, превосходной устойчивости к царапинам и долговечности». При съёмке на камеры смартфонов к стеклу предъявляются особые требования. Оно не только должно быть прочным и устойчивым к появлению царапин. Оно также должно пропускать максимальное количество света, минимизировать отражения и искажения. Как утверждает Corning, её новое защитное стекло как раз имеет необходимые оптические характеристики.

«Мы разработали идеальное решение для покрытия объективов камер», — сказал вице-президент и генеральный директор Corning Gorilla Glass Джеймин Амин. «Улавливая 98% света для объектива камеры, наши стеклянные композиты расширяют все возможности конструкции камеры и помогают создавать высококачественные изображения и видео. Наши продукты Gorilla Glass with DX предлагают лучшее в отрасли сочетание оптических характеристик и защиты для максимального удобства потребителей».

Компания говорит, что первым производителем смартфонов, использующим её защитное стекло для объективов камер Gorilla Glass DX, станет Samsung. Затем подтянутся и другие производители. На следующий месяц компания Samsung запланировала проведение мероприятия Galaxy Unpacked, во время которого ожидается анонс двух новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Возможно, в этих устройствах уже будет использоваться новое защитное стекло Corning Gorilla Glass with DX.

Источник: xda-developers