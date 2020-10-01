Новые беспроводные наушники Marshall Major IV могут работать автономно до 80 часов и поддерживают беспроводную зарядку Qi





Компания Zound Industries анонсировала выход новой модели наушников накладного форм-фактора в рамках бренда Marshall – Major IV. Новинка отличается внушительным временем автономной работы – до 80 часов без подзарядки. Для зарядки батареи можно воспользоваться как обычным кабелем USB-C, так и беспроводным Qi-совместимым зарядным устройством.

Помимо внедрения функции беспроводной зарядки новая модель получила и другие улучшения. Как заверяет производитель, наушники Major IV более удобны в ношении, чем их предшественники. Они имеют более мягкие амбушюры, форма которых лучше соответствует контурам ушей. Они также должны складываться до более компактного размера благодаря новому механизму. Несмотря на долгое время автономной работы, новинка имеет сравнительно небольшую массу – 165 г.

Устройство содержит кнопку управления в виде небольшого джойстика. С её помощью можно регулировать громкость звука, управлять последовательностью воспроизведения музыкальных композиций, отвечать на входящие телефонные звонки, включать и выключать питание наушников. Наушники Marshall Major IV оснащены 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом. Он может использоваться для проводного подключения к источникам звука для экономии заряда батареи. Также к нему можно подключить другую пару проводных наушников для одновременного прослушивания контента, когда Major IV подключены к источнику звука через Bluetooth-соединение. В отличие от предыдущей модели, новинка не поддерживает Google Assistant. Также не упоминается о поддержке функции шумоподавления.

Новые беспроводные наушники Marshall Major IV уже доступы для предварительного заказа по цене $149 (£129, €149). Их фактические поставки начнутся 14 октября.

Источник: The Verge