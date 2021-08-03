Новые наушники Logitech имеют сертификацию Zoom, Microsoft Teams и Google Meet

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Logitech анонсировала выпуск новых моделей наушников: Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds. В первую очередь они предназначены для пользователей, которым часто приходится участвовать в видео- или аудиоконференциях. Наушники имеют сертификацию Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Voice, а также они совместимы с такими приложениями, как Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting.

Zone True Wireless способны подключаться к источникам звука не только по Bluetooth 5.0, но и посредством USB-ресивера. Они могут быть одновременно подключены к двум устройствам и бесшовно между ними переключаться. Наушники имеют систему ANC, а также микрофоны с шумоподавлением, что должно повысить качество звонков.

Емкости встроенных аккумуляторов хватает на 6 часов работы наушников в режиме разговора (до 6.5 часов без ANC) и на 9 часов прослушивания музыки (до 12 часов без ANC). Зарядный кейс позволяет полностью восполнить запас энергии 2.5 раза. Сам кейс поддерживает беспроводную Qi-зарядку. Для наушников заявлена влагозащита согласно рейтинга IP68, для кейса — IP54.

Что касается модели Zone Wired Earbuds, они могут подключаться через 3.5-мм аудиоразъем или USB-C. В комплекте идет также переходник USB-C — USB-A. Микрофоны наушников имеют шумоподавление.

Logitech Zone True Wireless поступят в продажу в двух расцветках: графитовой и розовой. Стоимость — $299. А вот проводные Zone Wired Earbuds можно будет приобрести только в графитовом цвете по цене $99.

Источник: Engadget