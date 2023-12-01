Новые трейлеры Frostpunk 2 и Indika от 11 Bit Studios

Во время проведения мероприятия PC Gaming Show: Most Wanted команда 11 Bit Studios представила два новых трейлера своих грядущих игр: Frostpunk 2 и Indika.

Тизерный трейлер Frostpunk 2 демонстрирует вид на город в мире вечного холода. Город разросся до больших размеров. Закадровый голос рассказывает, что люди пережили шторм, но он изменил их. И простого выживания стало недостаточно. Поселение разрасталось, и появлялось все больше и больше людей, которые мечтали о разном будущем. И эти варианты будущего противоречили друг другу. Видео также содержит короткие комментарии команды разработчиков. Полноценный трейлер ─ еще впереди.

Вторым анонсом 11 Bit Studios стал переработанный трейлер Indika ─ необычного повествовательного приключения, в котором главную роль играет монахиня. Рассказчик подробно описывает, как монахиня проводит свой день в молитвах, выполнении работы по дому и посвящает свою жизнь «Джоду», но не все так обыденно, как может показаться на первый взгляд. Релиз Indika запланирован на 2024 год. Игра будет доступна на ПК, а также на консолях, включая Xbox Series X|S.

Помимо Indika и Frostpunk 2, 11 Bit Studios в настоящее время также разрабатывает игру The Alters.

Источник: windowscentral