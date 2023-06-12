Frostpunk 2 теж матиме українську локалізацію — кінематографічний (моторошний!) трейлер стратегії виживання за умов морозного апокаліпсису

Під час проведення PC Gaming Show 2023 розробники з 11 Bit Studios продемонстрували кінематографічний трейлер гри Frostpunk 2, а також поділилися деякими подробицями проєкту.
Дія Frostpunk 2 відбуватиметься через 30 років після сніжної бурі, яка започаткувала події першої частини. У той час як постійний мороз і технічне обслуговування генератора живлення залишаються серйозною проблемою, сам City стане важливішим центром уваги. У міру того, як громадяни навколо генератора щосили намагаються зберегти постійний запас необхідних матеріалів, гнітюча атмосфера негативно впливає, викликаючи внутрішні сварки, оскільки інстинкт виживання починає слабшати.
Frostpunk 2 залишиться грою про City та його суспільство. Але цього разу внутрішні заворушення, спричинені зростаючими соціальними відмінностями, змусять гравця зіткнутися з новими видами загроз, які виходять за межі простого виживання з першої гри. Розробники мають намір розповісти історію про людські амбіції, суспільства, які прагнуть своїх ідей, і наслідки важких рішень, які не завжди поважаються всіма.
«Бо зрештою нас може занапастити не сама природа, а людська природа», – заявив співдиректор 11 Bit Studios Якуб Стокальський.
Гра Frostpunk 2 вийде у Steam, GOG та Epic Games Store протягом 2024 року.
Джерело: windowscentral