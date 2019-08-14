Новые умные очки Spectacles 3 для поклонников Snapchat получили вторую камеру для оценки глубины сцены и подорожали более чем вдвое (до $380)





Американская компания Snap Inc., известная главным образом благодаря мессенджеру Snapchat, представила третье поколение своих солнцезащитных очков Spectacles.

Напомним, оригинальная модель Spectacles вышла в 2016 году, а в 2018 году ее сменила новая модель. Устройство нельзя назвать массовым, но своя аудитория у него есть и, видимо, она достаточная, раз производитель решился на выпуск новой модели. Новинка получила новый стильный дизайн и вторую камеру, ее роль — оценивать глубину сцены (и размывать фон). Очки будут выпущены ограниченным тиражом. Устройство уже доступно для предзаказа на сайте компании, но фактические продажи начнутся только в ноябре.

Цена обновленной версии — $380. Это более чем вдвое дороже прошлогодней модели, которая на старте стоила $150. Учитывая, что первые два поколения Spectacles (из-за низкого спроса на первую модель компании пришлось списать $40 млн) особой популярностью не пользовались, подобная ценовая политика выглядит, мягко говоря, странно. Представитель Snap заявил, что новая модель представляет собой необходимые инвестиции в платформу. Логика подсказывает, что это последняя попытка компании превратить носимое устройство в успешным продукт. То есть, сделать его массовым. А развитие каждого продукта требует немалых денег и ресурсов.

Как отмечалось выше, особенностью новой модели является вторая камера, предназначенная для оценки глубины сцены. Snap разработал набор новых 3D-эффектов, которые используют новые возможности восприятия глубины. Они будут эксклюзивными для Spectacles, и компания планирует позволить сторонним разработчикам создавать собственные эффекты начиная с конца этого года.

В отличие от предшественников оправа Spectacles 3 выполнена из нержавеющей стали, а не из пластика. На выбор доступны два цвета: черный и розовое золото. Вместо обычных цветных в оправу могут вставляться и корректирующие линзы, согласно выписанному рецепту.

Как и предыдущие модели, очки позволяют легко снимать фотографии и видео, нажимая кнопку на верхней части очков (во время записи возле каждой из камер загораются индикаторы). После синхронизации с устройством Android или iOS пользователи могут редактировать отснятый материал, делиться им с друзьями в Snapchat или экспортировать для совместного использования на других платформах, включая YouTube.

Snapchat Spectacles 3 снимают видео разрешением 1216х1216 пикселей и фотографии разрешением 1642 x 1642 (2,7 Мп). На этот раз Snap предлагает новый способ просмотра сделанных снимков — встроенный 3D-просмотрщик, напоминающий Google Cardboard (средство просмотра фото Spectacles 3D также сделано из картона).

Автономность осталась на уровне прошлогодней модели. На одном зарядке можно отснять и передать до 70 роликов длительностью по 10 с каждый и более 200 фотографий. Объем встроенной флэш-памяти составляет 4 ГБ памяти, чего достаточно для записи 100 видеороликов или 1200 фотографий. Новая модель, как и предыдущая, поставляется в специальном чехле-футляре для хранения или перевозки, который одновременно служит для зарядки устройства. Полная зарядка займет 75 минут, а футляр можно зарядить с помощью кабеля USB-C.

К сожалению, снимки, сделанные с помощью очков, по-прежнему не переносятся автоматически в аккаунт Snapchat. Snap говорит, что все еще существуют технические препятствия, мешающие автоматической передаче. Единственным вариантом является синхронизация с сопряженным смартфоном и передача через Bluetooth или Wi-Fi.

Источник: The Verge