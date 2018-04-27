Второе поколение умных очков Snapchat Spectacles со встроенной камерой получило защиту от воды и стоит $150

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Компания Snap, владеющая популярным мессенджером Snapchat, на этой неделе представила второе поколение своих солнцезащитных очков Spectacles. Новая модель Snapchat Spectacles V2 получила несколько усовершенствований по сравнению с оригинальной моделью, выпущенной в сентябре 2016 года.

Начнем с того, что в новой модели появилась влагозащита, так что с устройством можно без проблем плавать в бассейне. Кроме того, разработчики улучшили аппаратную начинку устройства и добавили ряд усовершенствований, которые сделают аксессуар значительно удобнее в использовании.

Напомним, что Snapchat Spectacles – это умные очки со встроенными камерами и возможностью беспроводного подключения к смартфону.

Итак, новая модель способна снимать видеоролики разрешением 1216х1216 пикселей продолжительностью 10, 20 и 30 секунд. Наличие второго встроенного микрофона должно положительно сказаться на качестве записываемого звука. Кроме того, появилась возможность захватывать статические изображения, чего не было в оригинальной модели. Угол поля зрения объектива по сравнению с исходной моделью снизился со 115° до 105°. Зато вчетверо повысилась скорость передачи отснятого материала на мобильное устройство (очки теперь как точка доступа Wi-Fi), а также возросла автономность – на одном заряде можно отснять и передать до 70 роликов длительностью по 10 с каждый.

Новая модель, как и предыдущая, поставляется в специальном чехле-футляре для хранения или перевозки, который одновременно служит для зарядки устройства. Футляр со встроенной батарей позволит четырежды перезарядить очки, прежде чем сам потребует подзарядки.

Понятно, что все эти существенные улучшения не могли не сказаться на цене устройства, но цена по сравнению с оригинальной моделью повысилась не сильно – всего на $20, до $150.

Очки Snapchat Spectacles V2 предложены в черном, синем и красном вариантах, их продажи в некоторые странах стартуют уже сегодня. Вместо штатных можно установить линзы, изготовленные по рецепту. Вместо обычных цветных в оправу могут вставляться и корректирующие линзы, согласно выписанному рецепту.

Источник: Snap и gsmarena