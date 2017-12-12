Новые наушники Xiaomi с активным шумоподавлением и 3,5-мм разъёмом стоят $45

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Компания Xiaomi выпустила новую модель наушников под незамысловатым названием Noise Cancelling Headphone. Как несложно догадаться, новинка поддерживает функцию шумоподавления.

Наушники Xiaomi Noise Cancelling Headphone имеют ушные вкладыши эргономичного дизайна, дополненные мягким конусом. Активная функция шумоподавления позволяет отсекать шумы в диапазоне от 50 Гц до 1500 Гц. Интенсивность работы системы шумоподавления можно регулировать при помощи переключателя: максимум, средне, отключено. В алюминиевом блоке управления помимо указанного переключателя также имеются органы управления воспроизведением и уровнем громкости, а также встроенная батарея для питания системы шумоподавления. Она имеет ёмкость 55 мАч, обеспечивает до 12 часов непрерывной работы и заряжается через порт micro-USB на протяжении 2 часов. Эта модель оснащена 3,5-миллиметровым звуковым интерфейсом. Новинка выполнена из алюминиевого сплава 6-ой серии и имеет чёрное цветовое исполнение.

Новые наушники Xiaomi Noise Cancelling Headphone уже поступили в продажу по цене около $45.

Источник: gizmochina