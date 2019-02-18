Новый миниатюрный робот-гуманоид Sharp RoBoHoN не умеет ходить, но зато стоит всего $715

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Миловидные роботы из Японии продолжают свое наступление. Не так давно Sony после длительной паузы явила миру новый выводок очаровательных роботов-собак Aibo, которые в конце прошлого года вышли за пределы Японии. Теперь же компания Sharp представила новую, более доступную версию своего миниатюрного робота-гуманоида RoBoHoN, способного выступать некой заменой современному смартфону.

Напомним, оригинальная модель Sharp RoBoHoN, вышедшая в 2016 году, предлагается за нескромные $1800. В 2017 году Sharp выпустила версию RoBoHoN без модема LTE, которая стоила чуть дешевле оригинала — $1230. Новая версия робота Sharp RoBoHoN оценивается в $715, что более чем вдвое дешевле оригинала.

Понятное дело, чтобы сделать робота дешевле, разработчикам пришлось пожертвовать некоторые функциональными возможностями. Если в прошлый раз под нож пошел модем LTE, то на сей раз робот лишился встроенного проектора, а также своих ног, а точнее, способности передвигаться. Таким образом, ходить новый RoBoHoN не умеет, зато даже в сидячем положении он способен танцевать под музыку, выполняя соответствующие движения верхней частью туловища. Кроме того, пользователи могут вручную перевести его ноги в соответствующее положение, чтобы установить робота в вертикальном положении на ровной поверхности.

Само собой, основных функций (совершение звонков, зачитывание входящих сообщений и напоминаний, управление устройствами умного дома и т.д.), которые делают Sharp RoBoHoN своеобразной заменой смартфона, робот не лишился.

Из положительных изменений можно отметить более производительную платформу (Snapdragon 430 вместо Snapdragon 400), чуть более крупный экран (2,6 дюйма против 2 дюймов в оригинальной модели), а также более свежую версию ОС Android (Android 8.1 вместо Android 5.0). Оснащение робота также включает 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти и камеру на 8 Мп.

Все три версии робота Sharp RoBoHoN, включая самую доступную сидячую за $715 сейчас доступны для предварительного заказа, продажи стартуют 28 февраля.

Источник: Sharp и Engadget